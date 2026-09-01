Yaşlanmanın vücuttaki 7 gizli işareti: Uzmanlar yaşa bağlanıp geçiştirilmemesi gereken belirtileri sıraladı

İnsan biyolojisinde yaş alma süreci her zaman dışarıdan görülen fiziksel semptomlarla kendini belli etmiyor. İngiltere merkezli tıbbi danışmanlık kurumu Superdrug Online Doctor uzmanlarından Dr. Babak Ashrafi, organ sistemlerinde ve metabolizmada yıllar içinde gelişen 7 kritik değişimi değerlendirdi. Kardiyovasküler sistemden hormonal dengeye kadar uzanan bu değişimlerin erken tespit edilmesinin hayati önem taşıdığı, fizyolojik gerilemelerin doğrudan yaşlılığa bağlanarak ihmal edilmemesi gerektiği bildirildi.

GİZLİ İLERLEYEN TEHLİKE: TANSİYON VE KOLESTEROL DENGESİ BOZULUYOR

Yaşın ilerlemesiyle birlikte damar esnekliğinin azalması, yüksek tansiyon (hipertansiyon) riskini tırmandırıyor. Belirgin bir klinik semptom vermeden ilerleyen yüksek tansiyonun ve kolesterol artışının, damar sertliği ile kalp hastalıklarına davetiye çıkardığı kaydedildi.

Tıp uzmanları, yetişkin bireylerde sistolik kan basıncının 120 mm Hg, diyastolik kan basıncının ise 80 mm Hg altında tutulması gerektiğini vurgulayarak, düzenli kan analizi ve kardiyovasküler takibin önemine dikkat çekiyor.

KAS KÜTLESİ KAYBI METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Yaşlanmayla birlikte vücutta gözlemlenen kilo artışının ve kilo vermedeki zorluğun temelinde kas kütlesi kaybı (sarkopeni) yatıyor. Kas dokusunun azalması günlük kalori yakım kapasitesini düşürürken, hareketsiz yaşam tarzı bu süreci hızlandırıyor.

Egzersiz sonrası toparlanma sürelerinin uzaması ve eklem sertliklerinin artması durumunda sporu bırakmak yerine; direnç antrenmanları, kardiyo ve mobilite egzersizlerinin bir arada yürütülmesi tavsiye ediliyor.

HORMONAL DALGALANMALAR VE UYKU KALİTESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Yaşlanma süreciyle birlikte erkeklerde testosteron, kadınlarda ise menopoz dönemiyle birlikte östrojen seviyelerinde keskin düşüşler yaşanıyor. Bu durum libido kaybına ve cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, sertleşme sorunlarının yalnızca psikolojik veya yaşa bağlı olmadığını; diyabet, yüksek tansiyon veya damar tıkanıklığı gibi sistemik rahatsızlıkların habercisi olabileceğini hatırlatıyor.

Öte yandan, melatonin ve kortizol hormonlarındaki kaymalar nedeniyle derin uyku süresi azalıyor. Sürekli tekrarlayan uyku bozukluklarının, erken evre kronik rahatsızlıkların işareti olabileceği ve vakit kaybetmeksizin uzman bir hekime başvurulması gerektiği ifade ediliyor.

Araştırmalar sağlıklı yaşlanmada genetik faktörlerin %20 ila %30 oranında payı olduğunu gösterse de; dengeli beslenme, tütün ürünlerinden uzak durma ve rutin sağlık taramalarıyla sürecin kontrol altında tutulabileceği vurgulanıyor.