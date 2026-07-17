Yaşlanmayı yavaşlatan formül açıklandı: Her gün tüketilen o besin biyolojik saati geri alıyor

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrını arayan bilim dünyası, hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak formüllere her gün bir yenisini ekliyor. Saygın tıp dergisi Aging bünyesinde yayımlanan güncel bir araştırma, sofralarımızdan eksik etmediğimiz geleneksel bir süt ürününün biyolojik yaşlanma üzerindeki doğrudan etkilerini ortaya koydu. Japonya'da yürütülen klinik deneylerde, probiyotik yoğurt tüketimini odağına alan üç aylık bir yaşam tarzı değişikliğinin, insan vücudunun yıpranma hızını önemli ölçüde düşürdüğü tescillendi.

DUNEDİNPACE TESTİYLE HÜCRESEL YAŞ HESAPLANDI

Gezegensel tıp ve geriatri uzmanları tarafından yürütülen çalışmada, yaşları 50 ile 74 arasında değişen, aşırı kilolu 48 erkek katılımcının biyolojik verileri mercek altına alındı. Deneklerin yarısı alışılagelmiş günlük rutinlerini sürdürürken, diğer yarısı üç ay boyunca özel bir beslenme ve hareket programına tabi tutuldu.

Araştırmacılar, katılımcıların takvim yaşını bir kenara bırakarak, doğrudan hücresel yaşlanma hızını ölçen "DunedinPACE" adlı ileri düzey bir genetik analiz yöntemi kullandı. Deney süreci boyunca katılımcılardan düzenli olarak alınan kan örnekleri ve DNA analizleri, beslenme alışkanlıklarındaki küçük değişimlerin hücrelerin çekirdek yapısındaki kimyasal yaşlanma izlerini nasıl sildiğini bilimsel olarak kanıtladı.

GÜNDE 100 GRAM YOĞURT HÜCRESEL YIKIMI ENGELLİYOR

Deney grubunda yer alan katılımcılardan, her gün düzenli olarak 100 gram probiyotik yoğurt tüketmeleri istendi. Bu beslenme rutinine ek olarak kişilerin günlük kalori dengesini bozacak aşırı atıştırmalıklardan kaçınmaları, şekerli ve asitli içecekleri hayatlarından tamamen çıkarmaları önerildi. Fiziksel aktivite olarak ise haftada en az üç gün, günde yalnızca 30 dakika süreyle hafif tempolu yürüyüş yapmaları istendi.

Üç aylık sürecin sonunda, bu disiplini uygulayan bireylerin biyolojik yaşlanma hızlarının ortalama %2.2 oranında yavaşladığı saptandı. Elde edilen bu başarı oranı, tıp dünyasında oldukça büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Zira benzer bir hücresel gençleşme oranı, daha önce ABD'de yapılan ve katılımcıların günlük kalori alımlarını %25 oranında kısıtladığı iki yıllık ağır diyet programlarında elde edilebilmişti.

KİLO VERMEKTEN BAĞIMSIZ BÖBREK SAĞLIĞI ÜZERİNDE DE ETKİLİ

Araştırma verilerinde öne çıkan en şaşırtıcı detaylardan biri, biyolojik yaşlanma hızındaki bu gerilemenin doğrudan kilo kaybıyla ya da vücut kitle indeksiyle bir bağlantısının bulunmaması oldu. Diğer bir deyişle, deneklerin zayıflayıp zayıflamadığına bakılmaksızın hücresel düzeyde bir gençleşme kaydedildi. DNA belirteçleri üzerindeki incelemeler, bu üçlü rutinin böbrek fonksiyonlarını iyileştiren genetik mekanizmaları da harekete geçirdiğini gösterdi.