Yatakta telefon şarj edenler dikkat: Hayati tehlike saçan sinsi alışkanlık kanıtlandı

Gelişen teknolojiyle birlikte cep telefonları artık sadece birer iletişim aracı değil, aynı zamanda günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Birçok yurttaş sabahları uyanabilmek için telefonunu çalar saat olarak kullanıyor ve bu nedenle cihazını gece boyunca yatağına en yakın noktada şarjda bırakıyor. Ancak güvenlik uzmanları ve itfaiye ekipleri, yatak odalarında fark edilmeden sürdürülen bu alışkanlığın ölümcül birer tuzağa dönüşebileceğini belirtiyor.

YUMUŞAK ZEMİNLER PİLLERİ ADETA BOMBAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR

İtfaiye ve kurtarma servisleri, sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden yayımladıkları bildirilerle yatakta telefon şarj etmenin risklerine dikkat çekiyor. Uzmanlar, akıllı telefonlarda kullanılan lityum iyon pillerin şarj işlemi sırasında doğal olarak ısı ürettiğini ifade ediyor.

Telefonların yatak, yorgan, yastık veya kanepe gibi yumuşak ve hava almayan tekstil yüzeylerinin üzerinde şarj edilmesi, cihazın ürettiği ısıyı dışarı atamamasına neden oluyor. Uzun süre boyunca yatak takımlarının altında sıkışan ve havalandırılamayan cihazlar, kritik sıcaklık eşiğini aşarak patlama ve büyük ev yangınları riskini beraberinde getiriyor. İtfaiye yetkilileri, şarj işlemlerinin mutlaka sert, düz ve yanıcı olmayan zeminlerde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ELEKTRİK ÇARPMASI VE KALICI YANIK TEHLİKESİ

Yatakta şarj edilen telefonlar sadece yangın riski taşımıyor; aynı zamanda doğrudan elektrik çarpması vakalarına da zemin hazırlıyor. Geçtiğimiz dönemde ABD'nin Wichita kentinde yaşanan feci bir kaza, bu ihmalin boyutlarını gözler önüne serdi.

Sekiz yaşındaki Lorenzo Lopez adlı çocuk, yatağında boynundaki metal kolye ile uyurken hemen yanı başında şarj olan telefonun yanına uzandı. Uykusunda dönerken boynundaki metal zincir, prizdeki uzatma kablosu ile şarj adaptörü arasındaki milimetrelik boşluğa temas etti. Akıma kapılan küçük çocuk, kolyeyi son anda çekip çıkararak hayatta kalmayı başarsa da vücudunda ciddi yanıklar oluştu ve ardı ardına cerrahi operasyonlar geçirmek zorunda kaldı. Uzmanlar, özellikle priz bağlantılarının ve kablo uçlarının uyku esnasında doğrudan insan vücuduna yakın olmasının bu tür ölümcül kazaları kaçınılmaz kılabileceğini hatırlatıyor.

GÜVENLİ ŞARJ İÇİN HAYATİ ALTIN KURALLAR

Halk sağlığı ve güvenlik uzmanları, teknolojiyi hayatımızdan çıkarmadan güvenli bir şekilde kullanabilmek için basit ama hayati önlemlerin alınması gerektiğini bildiriyor. Alınması gereken temel önlemler şu şekilde sıralanıyor: