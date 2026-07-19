Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı "acil ameliyat" paylaşımının ardından hayranlarından gelen yoğun mesajlar üzerine sağlık durumuna dair detayları paylaştı. Peki, Yavuz Bingöl'ün hastalığı ne? Yavuz Bingöl'ün sağlık durumu nasıl?

YAVUZ BİNGÖL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yavuz Bingöl’ün sağlık durumuyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sanatçı, doktorunun önerisi doğrultusunda acil ameliyat hazırlığına başladı.

YAVUZ BİNGÖL'ÜN HASTALIĞI NE?

Ameliyat haberi nedeniyle endişelenen sevenlerine seslenen 61 yaşındaki Bingöl, rahatsızlığının safra kesesinden kaynaklandığını dile getirdi. Sağlık durumunun genel olarak iyi ve huzurlu olduğunu vurgulayan Bingöl, operasyon sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var. İnşallah ay sonu ya da ağustos başında ameliyatla aldıracağım. Arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum."

"DOKTORUM UÇAĞA BİNMEME İZİN VERMEDİ"

Malatya'da sahne almayı planladığı konsere gidememe gerekçesini uçuş yasağına bağlayan Yavuz Bingöl, yeni çıkan albümünün heyecanını yaşadığını da sözlerine ekledi. Hayranlarının yüreğine su serpen sanatçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gördüğünüz gibi iki gün önce de albümüm çıktı. İyiyim, huzurluyum. Sadece doktorum uçağa binmeme izin vermediği için Malatya'ya maalesef gidemedim. Sağ olsun, benim yerime Ender Balkır gitti. Ona da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum."