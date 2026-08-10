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Yaz döneminin iddialı yapımı için final kararı...

Yaz döneminin iddialı yapımı için final kararı...

10.08.2026 12:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yaz döneminin iddialı yapımı için final kararı...

Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Star TV dizisi Doğanın Kanunu için erken final kararı çıktı. Reytinglerdeki dalgalanmaların ardından yapımın ekranlara veda edeceği tarih netleşti.
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Televizyon ekranlarının yaz dönemindeki en iddialı projelerinden biri olan, seyirciden ilk haftalarda büyük ilgi gören Doğanın Kanunu'ndan izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle sezona hızlı bir giriş yapan dizinin ekran yolculuğunu erken bitirme kararı aldığı öğrenildi.

DOĞANIN KANUNU İÇİN FİNAL KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz sezonunda adından sıkça söz ettiren başarılı dizi için final çanı çalındı.

Yapım, 2 Eylül 2026 Salı günü yayınlanacak olan 13. bölümüyle birlikte televizyon macerasına son noktayı koyacak.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞE

Ekranlara 10 Haziran 2026 tarihinde iddialı bir başlangıç yapan proje, ilk bölümünde elde ettiği 2,52 reytingle listeye dördüncü sıradan giriş yapmıştı. İkinci haftasında büyük bir ivme yakalayarak iki puandan fazla artış kaydeden dizi, dördüncü bölümünde 5,37 reyting ile zirveyi görmüştü.

Ancak 15 Temmuz resmi tatil haftasında sert bir düşüş yaşayan ve bir türlü eski popüler çıkışını yakalayamayan yapım, son yayımlanan bölümünde 3,57 reytinge gerileyerek reyting yarışında geride kalmıştı.

KONUSU VE ZENGİN OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunu Beste Sultan Kasapoğulları ve Ali Bilgin paylaşırken, senaryosu Barış Erdoğan ile İlker Arslan'ın kaleminden çıkıyordu.

Dizi, tamamen zıt dünyalara ait olan ve geçmişte kötü biten bir iş görüşmesinin ardından yolları yeniden kesişen Yaman ile Doğa’nın çatışmalı ilişkisini ve zamanla kaderin çizdiği güçlü bir bağa dönüşen hikayesini ele alıyordu. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı yapımın zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyordu:

Alperen Duymaz

Özge Yağız

Hakan Yılmaz

Nur Yazar

Seda Türkmen

Hülya Duyar

Onur Berk Arslanoğlu

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