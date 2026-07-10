Yaz sıcakları ruh sağlığını da tehdit ediyor

Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Cumhuriyet’e konuşan Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Yavuz, aşırı sıcaklarda beynin vücut ısısını dengelemek için daha fazla çalıştığını söyledi. Yavuz, “Susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk da buna eklendiğinde kişi kendisini daha halsiz, gergin, tahammülsüz ya da mutsuz hissedebilir. Araştırmalar, sıcak hava dalgalarında bilişsel performansın yavaşlayabildiğini, stres ve öfke gibi olumsuz duyguların daha sık görülebildiğini gösteriyor” dedi.

Sıcak havaların tek başına herkesi agresif hale getirmediğini vurgulayan Yavuz, “Rahatsızlık hissi, uyku bozukluğu, kalabalık ortamlar, alkol kullanımı ve sosyal gerginliklerle birleştiğinde agresif davranış riski artabiliyor. Büyük ölçekli çalışmalar, sıcaklık artışıyla şiddet davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Yavuz, “Sıcak dalgaları daha sık ve daha şiddetli hale geldikçe depresyon ve anksiyete belirtileri, uyku sorunları, duygudurum bozukluklarında alevlenmeler ve psikiyatrik acil başvurular artabiliyor. Yaşlılar, çocuklar, demans hastaları, alkol ve madde kullanım bozukluğu olanlar ile yeterli soğutma imkanı bulunmayan kişiler daha fazla risk altında” diye konuştu. Psikiyatrik ilaç kullananların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Yavuz, “Bazı ilaçlar vücudun sıcaklığı dengelemesini ve sıvı-tuz dengesini etkileyebilir. Susuz kalmak ilaç düzeylerini artırarak yan etkilere, hatta nadiren ilaç zehirlenmesine yol açabilir” uyarısında bulundu.