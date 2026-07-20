Yaz sıcaklarıyla birlikte ortaya çıktılar: Çekirgeler neden bir anda her yerde görülmeye başladı?

Marmara Bölgesi'nde son günlerde dikkat çeken çekirge yoğunluğu, sıcaklıkların yükselmesi ve Balkanlar üzerinden gelen hava akımlarının etkisiyle artış gösteriyor. Mevsimsel hareketlilik, bölgede çekirge görülme sıklığını da belirgin şekilde artırıyor.

ÇEKİRGELERİN SAYISI NEDEN ARTTI?

Çekirgelerin belirli dönemlerde yoğun şekilde görülmesi tamamen doğal yaşam döngüsüyle bağlantılıdır. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi ve uygun üreme koşullarının oluşması, çekirge popülasyonlarının kısa sürede artmasına neden olabilir.

Artışın başlıca nedenleri şunlardır:

Hava sıcaklıklarının uzun süre yüksek seyretmesi

Yağışların ardından gelişen yoğun bitki örtüsü

Çekirgelerin üreme dönemine girmiş olması

Rüzgarların sürüklediği doğal göç hareketleri

Tarım alanlarında bol besin bulunması

Doğal yaşam alanlarının genişlemesi

Çekirgeler uygun koşullar oluştuğunda aynı bölgede çok daha fazla görünmeye başlayabilir. Bu durum çoğu zaman mevsimsel bir yoğunluk olarak değerlendirilir.

ÇEKİRGELER NEDEN EVLERE GİRİYOR?

Çekirgelerin insanların yaşadığı alanlara yönelmesinin birkaç temel nedeni bulunuyor.

Gece ışıkları onları cezbediyor

Özellikle akşam saatlerinde açık bırakılan lambalar, balkon aydınlatmaları ve parlak ışık kaynakları çekirgelerin dikkatini çekebiliyor. Işığa yönelen çekirgeler açık pencere ve balkon kapılarından içeri girebiliyor.

Rüzgarla taşınabiliyorlar

Güçlü rüzgarlar çekirgeleri normal yaşam alanlarının dışına taşıyabiliyor. Bu nedenle şehir merkezlerinde ve yüksek katlarda bile çekirge görülmesi mümkün olabiliyor.

Dinlenmek için uygun alan arıyorlar

Sıcak havalarda uzun mesafeler hareket eden çekirgeler zaman zaman duvarlara, balkonlara, camlara ve evlerin içine girerek kısa süreli dinlenebiliyor.

Nemli ve serin ortamlar ilgilerini çekebiliyor

Günün en sıcak saatlerinde gölgeli, serin ve nemli alanlara yönelen çekirgeler bazen açık kapılardan evlerin içine girebiliyor.

BALKANLAR'DAN GELEN ÇEKİRGELER NEDEN SON GÜNLERDE ARTTI?

Yaz aylarında Balkanlar üzerinden gelen hava akımları, yalnızca sıcak havayı değil, uçabilen birçok böcek türünü de beraberinde taşıyabiliyor.

Çekirgeler güçlü rüzgarlarla kilometrelerce sürüklenebildiği için farklı bölgelerde aniden görülmeye başlayabiliyor. Bu durum özellikle rüzgarlı günlerin ardından daha belirgin hale geliyor.

Dolayısıyla Balkanlar yönünden gelen çekirgelerin görülmesi, tek başına olağanüstü bir durum olarak değerlendirilmiyor. Mevsimsel hava hareketleri bu tür göçlerde önemli rol oynuyor.

ÇEKİRGELER İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Çoğu çekirge türü insanlar için tehlikeli değildir.

Genellikle;

Isırmazlar.

İnsanlara saldırmazlar.

Hastalık bulaştırmaları yaygın değildir.

İnsanlardan uzak durmayı tercih ederler.

Eve giren çekirgeler çoğunlukla kısa süre sonra yeniden dışarı çıkmaya çalışır.