Yaz sonrası cildinizi yenileyin: Ölü derilerden arındıran 3 doğal peeling tarifi

Cilt, mevsim geçişlerinde ve özellikle yaz sonunda yoğun dış etkenlere maruz kalarak kurur ve matlaşır. Yüzeyde biriken ölü hücre tabakası, nemlendiricilerin ve bakım ürünlerinin cilde nüfuz etmesini engeller. Doğal malzemelerle hazırlayacağınız nazik peeling tarifleri, cildin yenilenme sürecini hızlandırarak canlı bir görünüm kazanmasını sağlar.

1. TÜRK KAHVESİ VE BAL PEELİNGİ

Kahve telvesi kan dolaşımını hızlandırarak cilde anında canlılık katarken, bal cildin nem dengesini korur ve yatıştırır.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı Türk kahvesi telvesi ile bir tatlı kaşığı süzme bal karıştırılarak temiz cilde (göz çevresi hariç) dairesel ve nazik hareketlerle uygulanır. 5 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

Ölü derilerden tamamen arınmış, kan akışı hızlanmış ve kadifemsi yumuşaklığa ulaşmış pürüzsüz bir cilt elde edilir.

2. ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI İLE VÜCUT ARINDIRMA

Vücut derisinin sertleşen bölgelerini yumuşatmak ve pürüzsüz bir ten elde etmek için şeker ve zeytinyağı ikilisi mükemmel bir arındırıcıdır.

Uygulama Yolu: Yarım su bardağı toz şeker ile iki yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılarak duş esnasında bacaklar ve kollar başta olmak üzere tüm vücuda masajla uygulanır, ardından bol suyla durulanır.

Kurumuş pullanmalar giderilir, ten parlaklık kazanır ve derinlemesine neme doyar.

3. YULAF EZMESİ VE SÜT İLE HASSAS YÜZ PEELİNGİ

Hassas cilde sahip olanlar için sert taneli peelingler tahrişe yol açabilir. Yulaf ezmesi cildi incitmeden nazikçe soyar ve yatıştırır.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi az miktarda ılık süt ile karıştırılarak macun haline getirilir. Yüze nazikçe masaj yapılarak sürülür, 10 dakika bekletilip yıkanır.

Kızarıklık yaratmadan arındırılmış, rahatlamış ve doğal ışıltısını geri kazanmış hassas bir cilt ortaya çıkar.