Yazdan kalan izleri geride bırakın: Sonbaharda cilt bakımı için 5 adım

Yaz aylarında güneş, sıcak hava ve deniz gibi etkenlerden etkilenen cilt, sonbaharla birlikte değişen hava koşullarına uyum sağlamaya çalışıyor. Serinleyen hava ve azalan nem, özellikle kuru ciltte gerginlik ve kuruluğa yol açabiliyor. Peki sonbaharda cilt bakımı nasıl yapılır? İşte cildin nemini korumaya yardımcı olacak 5 temel adım...

SONBAHARDA CİLT BAKIMI İÇİN 5 ADIM 1. Cildi kurutmayan nazik bir temizleyici kullanın Sonbaharda cilt bakımının ilk adımı doğru temizlikten geçiyor. Sert ürünler ve çok sıcak su cildin doğal koruyucu tabakasını zorlayabilir. Bu nedenle nazik ve koku içermeyen temizleyiciler tercih edilebilir. Yüzü yıkadıktan sonra sertçe ovalamadan kurulamak ve cilt hafif nemliyken nemlendirici uygulamak da önem taşıyor.

2. Nemlendiriciyi mevsime göre değiştirin Serinleyen ve kuruyan hava, cildin nem ihtiyacını artırabilir. Yaz aylarında kullanılan hafif ürünler yerine özellikle kuru ciltlerde daha yoğun nemlendiren krem yapısındaki ürünler tercih edilebilir. Nemlendiriciyi cilt hafif nemliyken uygulamak, nemin korunmasına yardımcı olur.

3. Güneş koruyucuyu bırakmayın Havaların serinlemesi güneş koruyucu kullanımının bırakılması gerektiği anlamına gelmiyor. Güneş ışınları sonbaharda da cildi etkileyebildiği için özellikle dışarıda uzun süre geçirilecek günlerde güneş koruyucu kullanılması öneriliyor. Güneşten korunmak için gölgede kalmak ve uygun kıyafetler tercih etmek de yardımcı olabilir.

4. Peeling ve arındırıcı ürünleri abartmayın Cilt sonbaharda daha kuru veya hassas hale geldiğinde sık peeling yapmak fayda yerine tahrişe neden olabilir. Özellikle pullanan cildi sertçe ovalamaktan kaçınmak gerekiyor. Kullanılan ürün sonrasında yanma, kızarıklık veya belirgin kuruluk oluşuyorsa bakım düzeninin yeniden değerlendirilmesi önem taşıyor.

5. Duş alışkanlıklarınızı gözden geçirin Serin havalarda sıcak duş almak cazip gelse de çok sıcak su cildin kurumasını artırabilir. Bu nedenle ılık suyla kısa süreli duş almak ve sonrasında cilt hafif nemliyken nemlendirici uygulamak daha uygun olabilir.

SONBAHARDA CİLT BAKIMINDA HANGİ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ? Ürün seçiminde cilt tipinin ve mevsim koşullarının dikkate alınması gerekiyor. Kuru ciltlerde daha yoğun nemlendiren ürünler, hassas ciltlerde ise koku içermeyen seçenekler tercih edilebilir. Aynı anda çok sayıda yeni ürün kullanmak yerine bakım ürünlerini ihtiyaca göre ve aşamalı şekilde eklemek daha uygun olabilir.