Yazın son gökyüzü şöleni: Ağustos ayında kaçırılmaması gereken 5 astronomi olayı

Yazın son ayında gökyüzü adeta açık hava gözlemevine dönüşecek. Ağustos 2026 gökyüzü olayları, hem çıplak gözle izlenebilecek yakınlaşmaları hem de yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından bazılarını bir araya getiriyor. İşte gözlerinizi gökyüzüne çevirmeniz gereken tarihler...

Satürn, özellikle gece yarısından sonra ve sabaha karşı saatlerde gözlem için uygun konuma gelecek. İstanbul için gökyüzü hesaplamaları da Satürn'ün bu dönemde gece boyunca gözlemlenebildiğini gösteriyor.

Ağustos ayının ilk günlerinde gökyüzünde dikkat çeken manzaralardan biri Ay-Satürn yakınlaşması olacak. 3 Ağustos'ta Ay ve Satürn gökyüzünde birbirine yakın konumda görülecek.

Bu yıl Perseidleri özel hale getiren en önemli ayrıntılardan biri ise gökyüzündeki Ay ışığının oldukça az olması. Zirve döneminin Yeniay'a yakın gerçekleşmesi, parlak Ay ışığının meteorları bastırmasını engelleyerek gözlem koşullarını iyileştirecek. Uygun ve karanlık gözlem noktalarında saatte onlarca meteor görmek mümkün olabilir; ideal koşullarda sayı yaklaşık 100 meteora kadar çıkabilir.

Ağustos ayının en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri Perseid meteor yağmuru olacak. 2026 yılında meteor yağmurunun zirvesi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece ve 13 Ağustos'un erken saatlerinde gerçekleşecek.

Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasından geçerek Güneş'in ışığını belirli bölgelerden kısmen veya tamamen engelleyecek. 12 Ağustos'taki tutulmanın tam evresi Grönland, İzlanda, İspanya ve Rusya'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Avrupa'nın çok geniş bir bölümünde ise tutulmanın parçalı evresi görülebilecek.

Ağustos 2026'nın en önemli astronomi olaylarından biri 12 Ağustos 2026 tam Güneş tutulması olacak.

12 Ağustos'ta tam Güneş tutulması yaşanırken, aynı gecenin ardından Perseid meteor yağmurunun zirvesi gözlenecek. Üstelik Perseidlerin zirve döneminin Yeniay'a denk gelmesi, gece gökyüzünün daha karanlık olmasını sağlayacak. Bu durum meteorların fark edilmesini kolaylaştırabilecek.

Ağustos 2026'yı gökyüzü açısından özel kılan en önemli ayrıntılardan biri, iki farklı astronomi olayının neredeyse arka arkaya gerçekleşmesi olacak.

5. AĞUSTOS SONUNDA PARÇALI AY TUTULMASI YAŞANACAK

Ayın son büyük gökyüzü olayı ise 28 Ağustos 2026 parçalı Ay tutulması olacak.

Bu tutulmada Dünya'nın gölgesi Ay'ın tamamını kapatmayacak; Ay'ın yalnızca bir bölümü Dünya'nın gölgesinden geçecek. Bu nedenle Ay'ın bir kısmı daha karanlık görünürken diğer kısmı aydınlık kalacak.

Üstelik bu tutulma Türkiye'den görülebilecek. Türkiye'de Ay tutulmasının gölgeli evresi 28 Ağustos sabahı başlayacak. Örneğin İstanbul'da parçalı tutulma yaklaşık 05.33'te başlayacak ve Ay 06.29 civarında ufuktan kaybolacak. Tutulmanın Türkiye'deki gözlem koşulları konuma göre değişecek.