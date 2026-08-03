Yazın son gökyüzü şöleni: Ağustos ayında kaçırılmaması gereken 5 astronomi olayı

Yazın son ayında gökyüzü adeta açık hava gözlemevine dönüşecek. Ağustos 2026 gökyüzü olayları, hem çıplak gözle izlenebilecek yakınlaşmaları hem de yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından bazılarını bir araya getiriyor. İşte gözlerinizi gökyüzüne çevirmeniz gereken tarihler...
1. AY VE SATÜRN GÖKYÜZÜNDE YAKINLAŞACAK
Ağustos ayının ilk günlerinde gökyüzünde dikkat çeken manzaralardan biri Ay-Satürn yakınlaşması olacak. 3 Ağustos'ta Ay ve Satürn gökyüzünde birbirine yakın konumda görülecek.
Satürn, özellikle gece yarısından sonra ve sabaha karşı saatlerde gözlem için uygun konuma gelecek. İstanbul için gökyüzü hesaplamaları da Satürn'ün bu dönemde gece boyunca gözlemlenebildiğini gösteriyor.
2. PERSEİD METEOR YAĞMURU GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATACAK
Ağustos ayının en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri Perseid meteor yağmuru olacak. 2026 yılında meteor yağmurunun zirvesi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece ve 13 Ağustos'un erken saatlerinde gerçekleşecek.
Bu yıl Perseidleri özel hale getiren en önemli ayrıntılardan biri ise gökyüzündeki Ay ışığının oldukça az olması. Zirve döneminin Yeniay'a yakın gerçekleşmesi, parlak Ay ışığının meteorları bastırmasını engelleyerek gözlem koşullarını iyileştirecek. Uygun ve karanlık gözlem noktalarında saatte onlarca meteor görmek mümkün olabilir; ideal koşullarda sayı yaklaşık 100 meteora kadar çıkabilir.
3. 12 AĞUSTOS'TA TAM GÜNEŞ TUTULMASI GERÇEKLEŞECEK
Ağustos 2026'nın en önemli astronomi olaylarından biri 12 Ağustos 2026 tam Güneş tutulması olacak.
Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasından geçerek Güneş'in ışığını belirli bölgelerden kısmen veya tamamen engelleyecek. 12 Ağustos'taki tutulmanın tam evresi Grönland, İzlanda, İspanya ve Rusya'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Avrupa'nın çok geniş bir bölümünde ise tutulmanın parçalı evresi görülebilecek.
Tutulmanın küresel ölçekteki maksimum anı 12 Ağustos saat 17.46 UTC civarında gerçekleşecek. Tam tutulma sırasında Güneş'in tamamen kapanacağı en uzun süre yaklaşık 2 dakika 18 saniye olacak.
4. GÜNEŞ TUTULMASI İLE PERSEİD METEOR YAĞMURU AYNI DÖNEMDE BULUŞACAK
Ağustos 2026'yı gökyüzü açısından özel kılan en önemli ayrıntılardan biri, iki farklı astronomi olayının neredeyse arka arkaya gerçekleşmesi olacak.
12 Ağustos'ta tam Güneş tutulması yaşanırken, aynı gecenin ardından Perseid meteor yağmurunun zirvesi gözlenecek. Üstelik Perseidlerin zirve döneminin Yeniay'a denk gelmesi, gece gökyüzünün daha karanlık olmasını sağlayacak. Bu durum meteorların fark edilmesini kolaylaştırabilecek.
5. AĞUSTOS SONUNDA PARÇALI AY TUTULMASI YAŞANACAK
Ayın son büyük gökyüzü olayı ise 28 Ağustos 2026 parçalı Ay tutulması olacak.
Bu tutulmada Dünya'nın gölgesi Ay'ın tamamını kapatmayacak; Ay'ın yalnızca bir bölümü Dünya'nın gölgesinden geçecek. Bu nedenle Ay'ın bir kısmı daha karanlık görünürken diğer kısmı aydınlık kalacak.
Üstelik bu tutulma Türkiye'den görülebilecek. Türkiye'de Ay tutulmasının gölgeli evresi 28 Ağustos sabahı başlayacak. Örneğin İstanbul'da parçalı tutulma yaklaşık 05.33'te başlayacak ve Ay 06.29 civarında ufuktan kaybolacak. Tutulmanın Türkiye'deki gözlem koşulları konuma göre değişecek.
AĞUSTOS 2026 GÖKYÜZÜ OLAYLARI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ağustos ayındaki tüm gökyüzü olaylarının Türkiye'den aynı şekilde görülmesi mümkün olmayacak.
Ay-Satürn yakınlaşması uygun hava koşullarında gökyüzünde gözlemlenebilirken, Perseid meteor yağmuru da Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarımkürede izlenebilecek gökyüzü olayları arasında yer alıyor.
12 Ağustos'taki tam Güneş tutulmasının tam evresi Türkiye'den görülemeyecek. Buna karşılık 28 Ağustos'taki parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek.