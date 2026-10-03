Yazın yıpranan cildinizi sonbaharda yenileyin: Yaz yorgunu cilt için 8 bakım önerisi

Yaz aylarında güneş, sıcak hava, deniz ve havuz gibi etkenlere maruz kalan cilt, sonbaharla birlikte daha kuru ve yorgun görünebilir. Yaz yorgunu cildi yeniden canlandırmak için doğru bakım adımlarını uygulamak önem taşıyor. İşte yaz yorgunu cilt için uygulanabilecek bakım önerileri...