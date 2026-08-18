Yazın yorgun düşen ciltler için detoks etkili 3 doğal maske

Yaz mevsiminin hareketli temposu, güneş ışınları ve dış etkenler cildin doğal dengesini sarsarak yorgun ve mat bir görünüm bırakabilir. Cildin derinlemesine temizlenmeye, arınmaya ve yeniden ışıltı kazanmaya ihtiyacı vardır. Doğal içeriklerle hazırlayacağınız detoks maskeleri, cildinizi yormadan tazelenmesini sağlar.

1. YEŞİL ÇAY VE KİL MASKESİYLE DERİNLEMESİNE DETOKS

Yeşil çayın güçlü antioksidanları ve kilin toksin çekici özelliği birleştiğinde gözenekler derinlemesine arınır.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı kozmetik kil, demlenip soğutulmuş yeşil çay ile pürüzsüz bir kıvama getirilerek yüze sürülür. 10 dakika kuruması beklendikten sonra ılık suyla durulanır.

Toksinlerden arınmış, gözenekleri sıkılaşmış ve nefes alan taze bir cilt elde edilir.

2. SALATALIK VE NANE FERAHLIĞIYLA CANLANDIRMA

Salatalığın yüksek su oranı cildi nemlendirirken, nane yaprakları kan akışını hızlandırarak cilde canlılık katar.

Uygulama Yolu: Yarım salatalık ile birkaç taze nane yaprağı püre haline getirilerek cilde uygulanır, 15 dakika bekletilip soğuk suyla arındırılır.

Serinlemiş, ödemi atılmış ve anında dinlenmiş canlı bir ten görünümü sağlanır.

3. BAL VE YOĞURT İKİLİSİYLE IŞILTI TAZELEME

Yoğurdun laktik asidi ölü derileri nazikçe soyarken, bal cildin nem bariyerini güçlendirerek doğal ışıltısını geri getirir.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı yoğurt ile bir tatlı kaşığı süzme bal karıştırılarak temiz yüze sürülür, 15 dakika bekletilip durulanır.

Yumuşacık, pürüzsüz ve sağlıklı bir parlaklığa kavuşmuş cilt ortaya çıkar.