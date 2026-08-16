TÜRKSAT 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil uydulara aktarılacak olması, milyonlarca televizyon izleyicisini yakından ilgilendiriyor. Peki, Yeni uydu kanal frekans ayarları nasıl yapılır? Türksat 4A uydu frekans ayarları...

TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Yeni uydulara geçişle birlikte yayın altyapısında önemli avantajlar sağlanacak. Yüksek sinyal gücü sayesinde televizyon ve radyo yayınları olumsuz hava koşullarından daha az etkilenecek. Artan kapasite verimliliği ile 4K ve Ultra HD yüksek çözünürlüklü yayın standartları yaygınlaşacak. Yayınlar aynı yörünge konumundan devam edeceği için izleyicilerin yeni bir çanak anten kurmasına ya da çanak yönünü değiştirmesine gerek kalmayacak.

TÜRKSAT 4A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türksat 4A uydusundan yeni uydulara yayın aktarımı, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirildi. Gece yarısı yapılacak teknik planlama sayesinde vatandaşların ve yayıncı kuruluşların geçiş sürecinden olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

KANAL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Türksat 3A uydusu, yerini güçlü yeni nesil uydulara bıraktı. Yayın aktarım operasyonu 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yarısı gerçekleşti. Uydudaki tüm kanallar filonun yüksek kapasiteli üyelerine taşınmış oldu.

Eğer televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği varsa, cihazınız yeni frekansları otomatik bulup listeleyecek. Ancak eski tip standart, dahili veya harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ufak bir işlem yapması gerekecek.

Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke taraması yapılmalı. İzleyiciler, kumandalarından ayarlar menüsüne girerek '12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4' ya da '12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4' değerlerinden sadece birini yazıp arama başlattıklarında, eksilen veya yeri değişen tüm kanallara yeniden kavuşabilecek.