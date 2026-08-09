'Yeraltı' dizisi oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından yeni iddialar: 'Menajer terörü yaşıyoruz, ailemizi dağıttı!'

"Yeraltı" dizisinde Melek karakterine hayat veren 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi Kader Çiftçi'nin, eşi Ünal Çiftçi'ye açtığı boşanma davasında kızlarının kazandığı parayla ilgili iddialarda bulunmasının ardından baba Çiftçi açıklama yaptı.

Daha önce de kızının projelerde yer alması ve rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişkisi bulunduğu iddiasıyla başvuruda bulunan Ünal Çiftçi, hakkındaki suçlamaları reddederken kızının menajeri Gözde Yılmaz'ı aileyi dağıtmak ve kızının gelirlerini kontrol etmek istemekle suçladı.

Çiftçi, "Yaşadığımız tam bir menajer terörüdür. Ailemizi dağıttı, kızımla aramı bozdu" dedi.

AİLE KRİZİNDE YENİ İDDİALAR

Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde yaşanan gerilim, anne Kader Çiftçi'nin eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Kader Çiftçi'nin dava dilekçesinde zina iddiasında bulunduğu ve kızının kazandığı paranın eşi tarafından harcandığını öne sürdüğü belirtildi. Aile içinde daha önce de gerilim yaşanmış, baba Ünal Çiftçi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 17 yaşındaki kızının kendisinden onay alınmadan bazı projelerde rol aldığını ve kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığını iddia etmişti.

Çiftçi ayrıca kızının bağlı olduğu menajerlik şirketi ve şirket sahibi Gözde Yılmaz hakkında da şikâyette bulunmuştu. Baba Çiftçi, yeni açıklamasında ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek aile içindeki sorunların kızının menajeri Gözde Yılmaz'ın devreye girmesiyle başladığını savundu.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Ünal Çiftçi, Gözde Yılmaz'ın kendisini aileden uzaklaştırmaya ve kızının kariyeri ile gelirleri üzerindeki kontrolü artırmaya çalıştığını iddia etti.

Kızının reşit olmaması nedeniyle dizi ödemelerinin kendisi ve eşi tarafından kullanılan ortak hesaba yatırıldığını söyleyen Çiftçi, kızının parasından kendisi için herhangi bir harcama yapmadığını belirtti.

Çiftçi ayrıca, eşi Kader Çiftçi'nin kızlarının parasından Hakan Çelebi'ye defalarca para gönderdiğini ve elinde buna ilişkin dekontlar bulunduğunu öne sürdü.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Kızımla arasında bu kadar yaş farkı olan bu adamla ilişki yaşanmasına benim rızam yok. Ben kızım 17 yaşında, kızımı korumak zorundayım ama bunu yapmamam için uzaklaştırma aldırıp, devre dışı bırakmaya çalışıyorlar beni. Gözde Yılmaz'ın da beni eşimden ayırmak ve tek başına Hilal'i hakimiyetine almak için planlar yaptığını duymuştum zaten.

Ama bu kadarını tahmin bile etmiyordum. Ona 'Aile işimize karışma dedikçe bana 'Ben gerekirse oyuncumu babasından bile korurum' dedi. Bakar mısınız? Yaşadığımız tam bir menajer terörüdür. Ailemizi dağıttı, kızımla aramı bozdu."