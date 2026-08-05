'Yeraltı' dizisinde şok olay! Babası suç duyurusunda bulundu: 'Kızımla reşit olmadığı halde...'

‘Yeraltı’ dizisinde Melek rolüne hayat veren 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, uzun yıllardır dizi film sektöründe catering, cast gibi alanlarda çalışan Ünal Çiftçi, henüz reşit olamayan kızının kendisinden onay alınmadan projelerde çalıştırıldığını ve Yeraltı dizideki partneri Hakan Çelebi’yle de sevgililik yaşadığını öne sürdü.

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve asıl mesleği pastacılık olan Ünal Çiftçi ifadesinde şunları söyledi:

“Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Eşim Kader Çiftçi’yle evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz adındaki şahıstır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızamı almamıştır. Bu durum nedeniyle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim.”