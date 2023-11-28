Yerli eğitim kurumu, Öğretmenler Günü’ne özel etkinlik gerçekleştirdi

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:52

Çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini ön planda tutarak çağdaş bir eğitim sistemi uygulayan Era Koleji, 21 kampüsünü Grand Cevahir Hotel’deki Öğretmenler Günü etkinliğinde buluşturdu. Etkinlikte 24 Kasım’a özel bir çekiliş yapılırken, öğretmen ve çalışanlar DJ performansı eşliğinde keyifli zaman geçirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ülke genelinde birçok etkinlik düzenlenirken, yerli eğitim kurumu büyük bir organizasyona imza attı. Çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini ön planda tutarak çağdaş bir eğitim sistemi geliştiren Era Koleji, 21 kampüsündeki öğretmenlerle çalışanları Grand Cevahir Hotel’deki Öğretmenler Günü etkinliğinde buluşturdu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL ÇEKİLİŞ YAPILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda söz alan Era Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, “Sevgili çağdaşlarım, açtığımız bu yeni yolda çağın öncüleri sizler ve sizlerin yetiştireceği nesiller olacak. Sizin yayacağınız bu ışıkla, güçlü yarınlar inşa edeceğiz" diyerek İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki kampüslerine yeni eğitim döneminde yenilerinin ekleneceği müjdesini verdi.

Era Koleji’nin gerçekleştirdiği kapsamlı etkinlikte Öğretmenler Günü’ne özel çekiliş yapıldı. Ardından öğretmenler, DJ performansına danslarıyla eşlik etti. Kurumun müzik öğretmenleri ise bu özel gün için şarkı söyledi.