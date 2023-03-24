Yeryüzünün en ucuz şifa kaynağı.. Etkileri çok şaşırtıyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 22:43

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 22:43

Yeryüzündeki çok sayıda besin şifalarıyla şaşırtıyor. Andız'da bunlardan biri. Faydaları saymakla bitmeyen andız pekmesini eskiler sofralarından eksik etmezdi.

Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türü olarak bilinir. İğneli andız ağacının olgunlaşmış kozalaklarını toplayan kişiler, bu kozalaklardan pekmez üretmektedir.



ANDINIZ PEKMEZİNİN BÜYÜK ŞİFASI

CNN Türk'te yer alan bir içerikte; Andız pekmesinin pek bilinmeyen faydalarına yer verildi. İşte o faydalar

- İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan görevi görür. Bu etki üst solunum yolları hastalıklarında yaşanan nezle ve grip gibi özellikle kışın yaşanan hastalıklara iyi gelir. Balgam da bulunan iltihabında söker. Böylece kişiyi rahatsız eden bir durumdan kurtulmasını sağlar.

- Andız pekmezinin diğer bir faydası ise eklem romatizma ve kemik hastalıklarına iyi gelmesidir.

- Romatizmal hastalıkların neden olduğu ağrıların şiddetinde azalma sağlar. Andız pekmezi aynı zamanda romatizmal hastalıkların da ilerlemesini engellemektedir.

- Antioksidan özelliği sayesinde ağız içi yaralarına da fayda sağlayan andız pekmezi ağız yaraları için kullanımı ise bir kaşık andız pekmezinin yarım bardak ılık su ile karıştırılması ve gargara yapması şeklinde uygulanmaktadır.

- İdrar yolu enfeksiyonunu önleyen andız pekmezi kolayca tuvalete çıkmayı destekleyen bir özelliğe sahiptir. Böylece idrara çıkma sorununu ortadan kaldırır.

- Büyük tuvaletin yapımını da kolaylaştıran andız pekmezi bağırsaklardaki parazitleri azaltarak rahat dışkılama işlemi de sağlar.

- Andız pekmezi düzenli tüketimde basur ve ishal gibi durumların yaşanması ihtimalinde azaltır.

- Vücutta bulunan toksinleri atmak amacıyla karaciğere yardım eden andız pekmezi ayrıca kanı temizleyerek damar yollarını da açar. Böylece kalp damar tıkanıklıkları ile ortaya çıkan kalp krizi riskini de azaltır.

- Böbrek taşlarının düşürülmesinde de andız pekmezinin oldukça etkisi vardır.

- Andız pekmezi vücutta çıkan çıban gibi yaralara da sürüldüğünde yaraları iyileştirdiği kabul edilmektedir.