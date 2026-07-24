Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu’nun son haline beğeni yağdı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yaz tatilini geçirdiği Bodrum’dan yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı.

Çiçek desenli kıyafetiyle fotoğrafını paylaşana Bubikoğlu’nun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU’NDAN BODRUM PAYLAŞIMI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaz günlerine ait yeni bir fotoğraf yayımladı.

Usta oyuncunun doğal ve neşeli hali kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

“BU SABAH HARİKA BİR HAVA VAR”

Bubikoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Bu sabah harika bir hava var , hep böyle kalsa ..püfür püfür , serin... mutlu sabahlar”

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Yeşilçam yıldızının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Takipçileri, Bubikoğlu’nun yıllara meydan okuyan görünümüne ve doğal güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.