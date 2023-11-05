Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl oto sanayide restoran açtı
Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Turnagöl, ‘Maslak Sofra’ adlı mekânında sipariş alıp masa topluyor, yemekleri kendi elleriyle servis ediyor.
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik’le evlenerek şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti.
Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Mekânda hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi de yapıyor.
Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı. Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.
MASA TOPLARKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI
Hürriyet'in haberine göre, Sibel Turnagöl restoranında masa toplarken objektife yansıdı. Sibel Turnagöl, patronu olduğu Maslak Sofra’da her gün canla başla çalışıyor, hemen her işe el atıyor.
Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.
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