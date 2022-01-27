Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:54

Türk sinemasının efsane oyuncularından, Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri Fatma Girik, pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenlendi.

Törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve birçok sanatçı katıldı.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ”

Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" dedi.

“SÖZLERİN BİTTİĞİ ANDAYIZ”

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer Başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"GİRİK'LE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Şişli Belediyesi eski başkanımız ve ülkemiz sinemasının duayen oyuncularından dev bir sanatçıya veda etmek için bir araya geldik. Fatma Girik'in zamansız gidişiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Fatma Girik benim için çok önemli bir isimdi. Belediye başkanlığı döneminde kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir onur duydum. 1994 seçimlerinde 1.5 ay boyunca sabah 07:00'den akşam 01:00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık. Usta sanatçılığı ve toplumsal içerikli filmleri ile milyonların gönlünde taht kurmuş bir isimdir" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ, CEMAL REŞİT REY SALONU’NA GETİRİLDİ

Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonun’nda düzenlenecek etkinlik öncesi naaşı, sevenleri eşliğinde salona getirildi.

Anma törenine, Girik'in kardeşi Günay Girik, Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, Hülya Koçyiğit, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Anma töreninde konuşan Hülya Koçyiğit "Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda olsak da biz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Cumhuriyet kadınlarıyız" dedi.

BODRUM'DA DEFNEDİLECEK

Fatma Girik'in cenazesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

CENAZESİNE İLİŞKİN KONUŞMUŞTU

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem olmuştu.

Girik, daha önce yaptığı açıklamada "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

"SESSİZ SEDASIZ ÇEKİP GİTMEK İSTİYORUM"

Usta sanatçı, ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik, açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.