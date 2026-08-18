Yetersiz lif bağırsakları etkiliyor: Bakteriler dokulara zarar vermeye başlıyor

Elde edilen veriler, beslenme programında yeterli oranda lif ve bitkisel protein bulunmadığında, trilyonlarca mikrobun hayatta kalmak için bağırsak iç duvarını kaplayan koruyucu mukoza tabakasını parçalamaya başladığını gösterdi.

İnsan metabolizması ve sindirim sistemi sağlığı üzerine yürütülen kapsayıcı araştırmalar, yetersiz lif tüketiminin hücresel düzeydeki ağır sonuçlarını belgeledi. Ludwig Princeton Enstitüsü araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen ve Proceedings o f the National Academy of Sciences (PNAS ) ile Nature Metabolism dergilerinde yayımlanan çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının besinsiz kaldığında vücudun kendi dokularını hedef aldığını kanıtladı.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Jenna AbuSalim, diyete yeterli miktarda lif eklenmesinin bu yıkıcı süreci tamamen durdurduğunu bildirdi. Lif takviyesi sayesinde bakterilerin mukoza zarına saldırması engellenirken, kana karışan toksik bileşik oranında da sert bir düşüş sağlandı.

İzotop etiketli proteinler kullanılarak yürütülen laboratuvar analizlerinde, bakterilerin mukoza zarını sindirmesiyle birlikte vücutta "p-kresol sülfat" ve "fenol sülfat" adı verilen zararlı fenol bileşiklerinin üretiminin arttığı saptandı. Tıp literatüründe bu kimyasalların kronik böbrek hastalarında sistemik zehirlenmeye yol açtığı ve kanser hastalarında klinik tabloyu ağırlaştırdığı biliniyor.

'PRİF' ADI VERİLEN YENİ BESİN MADDESİ KEŞFEDİLDİ

Çalışmada, lif yapısını taklit eden ve sindirilmeden bağırsaklara ulaşan bitkisel proteinler için "Prif" (Proteins Imitating Fibre) tanımı kullanıldı. Araştırmacılar, Prif maddesinin bakteriler için alternatif bir yakıt kaynağı oluşturduğunu ve vücudu koruyan fenilpropiyonat ile hipurik asit gibi faydalı fenollerin salgılanmasını artırdığını tespit etti.

Enstitü Direktörü Dr. Joshua Rabinowitz, Prif bileşeninin metabolik sağlık üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, gelecekte gıda ambalajlarındaki besin değerleri tablosunda lif miktarının hemen altında bu maddenin de yer alacağını öngördüklerini ifade etti.