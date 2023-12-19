Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı!
Yıldız Tilbe, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tilbe, haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından, "Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle" dedi.
'Delikanlım', 'Çabuk Olalım Aşkım', 'Hastayım Sana', 'Çat Kapı' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.
Haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allaha şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.
İyiyim Allaha Şükür , Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle??biraz zor biri ?? problemli??öf sınırındayım ?? belki üçüncüleri olurum??— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) December 19, 2023
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