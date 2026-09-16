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Yıllarca saklamanın sırrı: Kıyafetleri yıpratmadan saklamanın 3 pratik yolu...

Yıllarca saklamanın sırrı: Kıyafetleri yıpratmadan saklamanın 3 pratik yolu...

16.09.2026 12:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yıllarca saklamanın sırrı: Kıyafetleri yıpratmadan saklamanın 3 pratik yolu...

Dolaplarda sıkış tepiş duran kıyafetler hem aradığınızı bulmanızı zorlaştırır hem de kumaşların ömrünü kısaltarak yıpranmalarına yol açar. Sezon değişiminde dolabınızı ferahlatarak hem zihinsel bir rahatlık sağlamak hem de kıyafetlerinizi korumak mümkün. İşte gardırobunuzu kusursuz şekilde organize etmenin 3 pratik yolu...
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Gardırop düzenlemek sadece estetik bir görünüm elde etmekle kalmaz, aynı zamanda sabahları "ne giyeceğim?" stresini ortadan kaldırarak güne sakin başlamanızı sağlar. Yanlış saklama koşulları ve tıkış tıkış yerleşimler, en kaliteli kumaşların bile kısa sürede formunu kaybetmesine neden olur. Dolabınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak adımlar...

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1. Vakumlu Poşetler Yerine Nefes Alan Kumaş Hurçlar Kullanma

Hava geçirmeyen naylon veya vakumlu poşetler, özellikle triko ve pamuklu kumaşların liflerinde nem hapsederek sararmaya ve kötü kokuya neden olur.

Uygulama Yolu: Sezon dışı kıyafetler kaldırılırken plastik poşetler yerine hava sirkülasyonuna izin veren pamuklu veya keten kumaş hurçlar tercih edilir.

2. Triko ve Kazakları Asmak Yerine Katlayarak Saklama Sırrı

Özellikle ağır kazaklar ve triko hırkalar askıya asıldığında omuz kısımlarından uzayarak formunu kalıcı olarak kaybeder.

Uygulama Yolu: Esnek yapılı tüm örme ve triko kıyafetler askıya asılmak yerine düzgünce katlanarak raflarda üst üste (en fazla 4-5 adet olacak şekilde) dizilir.

3. Dolap İçine Doğal Sedir veya Lavanta Keseleri Yerleştirme

Dolap içinde uzun süre kapalı kalan kıyafetlerde zamanla havasızlık ve güve riski gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Uygulama Yolu: Rafların arasına doğal sedir ağacı blokları veya lavanta, defne yaprağı içeren bez koku keseleri yerleştirilir.

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