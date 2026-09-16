Yıllarca süren zonklayıcı ağrılara hücresel çözüm: Zonanın yol açtığı kronik ağrının gizemli mekanizması çözüldü

Geçmişte suçiçeği atlatan kişilerin vücudunda uykuda kalan varisella zoster virüsü, ilerleyen yaşlarda döküntülü zona hastalığı olarak yeniden aktifleşiyor. Hastaların yaklaşık yüzde 18'inde döküntüler geçse bile "postherpetik nevralji" olarak adlandırılan, dayanılmaz ve kronik bir ağrı tablosu gelişiyor.

KANDA DOLAŞAN "EKSOZOMLAR" SİNİRLERİN KENDİNİ ONARMASINI KİLİTLİYOR

Nöroviroloji uzmanları, kronik ağrı çeken hastaların kanındaki hücresel taşıyıcılar olan "eksozom" parçacıklarını inceledi. Yapılan laboratuvar analizlerinde, bu hastaların kanındaki eksozomların sinir büyümesini baskılayan özel proteinlerle dolu olduğu saptandı.

Canlı insan nöronları üzerinde yürütülen deneylerde, postherpetik nevraljili kişilerden alınan eksozomlara maruz bırakılan sinir hücrelerinin bodur kaldığı, kendini onarmak için gerekli olan "büyüme konilerini" oluşturamadığı ve diğer nöronlarla iletişim ağı kuramadığı belgelendi.

NÖRONLAR SÜREKLİ AŞIRI UYARILMIŞ HALDE TUTULUYOR

Araştırma verileri, söz konusu mikroskobik hücresel kargoların ağrı duyusal nöronlarını sürekli bir aşırı uyarılma halinde tuttuğunu gösterdi. Sinir lifleri döküntü sonrasında iyileşemediği gibi, eksozomların yarattığı biyolojik baskı nedeniyle ağrı sinyallerine karşı aşırı duyarlı bir hale geliyor.

Bu durum, virüs vücuttan temizlense bile hastaların neden yıllarca sanki dokularında hasar varmış gibi şiddetli acı hissettiğini mantıksal bir zemine oturtuyor.

DİYABETİK NÖROPATİ VE DİĞER KRONİK AĞRILAR İÇİN YENİ UMUT

Araştırmacılar, elde edilen bu bulguların sadece zona sonrası gelişen ağrılarla sınırlı kalmayacağını, sinir onarımının durduğu "diyabetik nöropati" gibi diğer kronik ağrı rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılabileceğini bildiriyor.

Kandaki eksozom kargolarının hedeflenmesi sayesinde, ağrı kesicilerle geçiştirilmeye çalışılan ancak başarılı olunamayan semptomlar yerine doğrudan sinir hücrelerini onaracak ve aşırı uyarılmayı durduracak yeni nesil biyolojik tedavilerin geliştirilmesine başlandı.