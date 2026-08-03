Yıllardır beklenen haber: Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez dünyaevine giriyor

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in evlilik hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre çift, gelecek hafta sonu Portekiz'de nikâh masasına oturacak.

DÜĞÜN MADEİRA ADASI'NDA İDDİASI

İddiaya göre 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 32 yaşındaki Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun çocukluğunu geçirdiği Madeira Adası'nın başkenti Funchal'daki katedralde evlenecek.

The Sun'ın haberine göre nikâhın ardından davetliler, adadaki beş yıldızlı bir otelde düzenlenecek düğün resepsiyonuna katılacak. Törenin saat 15.00'te başlayacağı, kutlamaların ise saat 16.00'dan itibaren otelde devam edeceği öne sürüldü.

ÇOCUKLUĞUNU GEÇİRDİĞİ YERİ TERCİH ETTİ

Haberde, Ronaldo'nun memleketinde evlenme kararının duygusal bir anlam taşıdığı ifade edildi. Dünyaca ünlü futbolcunun çocukluk yıllarında ailesiyle mütevazı koşullarda yaşadığı ve kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı belirtildi.

“ONUNLA EVLENECEĞİM”

Cristiano Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada Georgina Rodriguez ile evleneceğini söylemişti.

Ünlü futbolcu, gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, "Onunla evleneceğim, çünkü bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, aynı zamanda en çok sevdiğim kişi olduğu için" ifadelerini kullanmıştı.