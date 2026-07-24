Yıllardır bilinen şehir efsanesi çöktü: Uyurken örümcek yutulduğu iddiası gerçek mi?

Yıllardır hem sosyal medyada hem de gündelik yaşamda sıklıkla dile getirilen "İnsanlar uykularında farkında olmadan yılda ortalama 8 örümcek yutar" iddiası, araknofobi (örümcek korkusu) olan bireyler başta olmak üzere geniş kitleleri huzursuz etmeyi sürdürüyor. İngiltere'de yayınlanan This Morning programına katılan Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu öğretim üyesi Profesör James Logan, kamuoyunda yerleşik bir inanışa dönüşen bu iddianın hiçbir bilimsel temeli olmadığını ilan etti.

ÖRÜMCEKLER İNSANLARDAN VE SOLUNUM TİTREŞİMİNDEN KAÇIYOR

Profesör James Logan, insanların uyku sırasında örümcek yutma olasılığının istatistiksel ve davranışsal açıdan neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı. Örümceklerin doğal yaşam alanlarında insanları büyük bir tehdit olarak algıladığını belirten Logan, bu canlıların açık bir ağza doğru ilerlemesinin ekolojik mantıkla bağdaşmadığını ifade etti.

İnsan vücudunun uyku esnasında çıkardığı seslerin ve titreşimlerin örümcekler için caydırıcı bir bariyer oluşturduğu kaydedildi. Prof. Logan, "Özellikle horlayan ya da derin nefes alıp veren kişilerin çıkardığı hava akımı ve titreşimler, örümcekleri avlamak bir yana dursun, tamamen kaçmaya yöneltir. Örümcekler için insan ağzı son derece tehlikeli ve titreşimli bir ortamdır. Biyolojik olarak sizden uzak durmayı tercih ederler" değerlendirmesinde bulundu.