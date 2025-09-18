Yirmilik dişlerden kuyruk sokumuna: Vücudumuzun evrimle beraber körelen 6 özelliği

İnsan bedeni, milyonlarca yıllık evrimin ürünü. Atalarımızın hayatta kalabilmesi için gerekli olan bazı organlar ve refleksler, modern yaşam koşullarında artık aynı işlevi görmüyor. Bilim insanlarına göre vücudumuzda hâlâ bulunan fakat körelmiş durumda olan birtakım özellikler, evrim sürecinin yaşayan kanıtları. İşte evrimle birlikte ihtiyaç duymadığımız körelmiş özellik...

1. Kuyruk sokumu (koksiks)

Atalarımızın kuyruğu vardı ve denge için kullanılıyordu. Günümüzde sadece otururken destek sağlayan kemiksi bir yapı olarak kaldı.

2. Yirmilik dişler

Geçmişte çiğ et ve sert kökleri parçalamak için gerekliydi. Ancak modern beslenme alışkanlıklarıyla işlevini yitirdi ve çoğu kişide sorun çıkarıyor.

3. Appendiks (kör bağırsak)

Eskiden lifli bitkilerin sindiriminde görev aldığı düşünülüyor. Şimdi ise bağışıklık sistemiyle bağlantılı olsa da yaşam için hayati değil.

4. Kulak hareket ettirme kasları

Bazı hayvanlar kulaklarını oynatarak sesin yönünü tespit ediyor. İnsanlarda bu kaslar hâlâ mevcut, ancak çoğu kişi kulaklarını oynatamıyor.

5. Tüyleri diken diken eden refleks (goosebumps)

Atalarımızın vücut kılları kabardığında onları daha büyük ve ürkütücü gösteriyordu. İnsanlarda ise yalnızca üşüyünce veya korkunca ortaya çıkıyor.

6. Üçüncü göz kapağı (plica semilunaris)

Gözün köşesinde küçük bir doku kalıntısı bulunur. Kuşlarda ve sürüngenlerde gözü koruyan zar olan bu yapı, insanlarda işlevsiz durumda.