YKS sayısal Türkiye 70.’sinden güçlü mesaj: 'Ön yargıları kırın engel tanımayın'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal puan türünde Türkiye 70’incisi olan % 94 engelli 18 yaşındaki Yücehan Kermen elde ettiği bu dereceyle sadece bireysel bir başarıya değil, eğitimde fırsat eşitliğinin ve kapsayıcılığının önemine dikkat çekiyor. Yüzde 94 engellilik oranına rağmen azmi ve doğru yönlendirmelerle başarılı olan Yücehan Kermen başarısının arkasındaki en büyük gücün "yapamazsın" diyen ön yargılar yerine "yapabilirsin" diyen başta annesi olmak üzere ailesi olduğunu belirtiyor.

"METAMATİK VE MÜZİK BENİM TUTKUM"

Doğuştan spina bifida ve ileri derece skolyoz hastası olan Yücehan Kermen eğitim hayatı boyunca kendisine inanan insanlarla yürüdüğünü vurgulayarak başarısının tek kişilik olmadığını şu sözlerle ifade ediyor:

"Tüm okul hayatım son derece başarılı geçti. Her şeyden önce ilk okuldan başlayarak lise mezunu olana kadar çok çalıştım. Sadece ders çalışmadım. Ekonomik zorluklara ve sağlık sorunlarına rağmen kitaplarla, sinemayla, tiyatroyla ve müzikle de aram hep çok iyi oldu. Sanatın iyileştirici gücünü de kendime motivasyon unsuru olarak kullandım. Metamatik ve müzik benim tutkum. Çocukluğumdan bu yana bu ikisi sayesinde hayata daha güçlü tutundum. Elde ettiğim bu derece, doğru koşullar sağlandığında engelli bireylerin neleri başarabileceğinin somut bir kanıtıdır. Öncelikli olarak her anımda yanımda olan başta annem olmak üzere aileme, yeteneklerimi keşfedip beni yüreklendiren öğretmenlerime, destekçilerime teşekkür ederim.

HEDEF: DÜNYA ÇAPINDA AKADEMİK BAŞARI VE ÜLKEME KATKI

Gelecek hedeflerini uluslararası boyuta taşımak isteyen başarılı öğrenci, lisans ve lisansüstü eğitimini Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek akademik düzeyde Matematik öğrenimi görerek sürdürmeyi amaçlıyor. Vizyonunun sadece akademik gelişimle sınırlı olmadığını belirten Yücehan Kermen, edineceği küresel bilgi birikimi ve tecrübeyle ülkesinin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

MATEMATİK EVRENİN ANAHTARI VE AKLIN MÜZİĞİDİR

Hayatı boyunca engelli bireylerin toplumsal hayatın içinde yer alabilmesi için bir çok sosyal sorumluluk projesinde aktif görevler alan Yücehan Kermen, kendi deneyiminden hareketle engelli bireylere yardımcı olabilecek projeler geliştirmeyi ve tüm çocukların ve gençlerin matematiği sevmesini ve anlamasını hedeflediğini belirtti. Aktif olarak müzikle de ilgilenen Yücehan Kermen gitar çalan ve şarkı söyleyen bir enstürümanist olarak Matematiği de aklın müziği olarak tanımlıyor. Engelli bireylerin toplumdan dışlanmadan, eşit şartlarda eğitime erişim sağladıklarında potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koyabileceklerini hatırlatan Yücehan Kermen, bu başarının benzer durumdaki tüm gençlere ilham olmasını ve kapsayıcı eğitim politikalarının yaygınlaşmasına hizmet etmesini temenni ediyor.

ANNE FERİDE KERMEN: “GÜÇLÜKLER BİZİ YILDIRMADI”

Yücehan Kermen’in annesi Feride Kermen ise oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu, Yücehan’ın bu başarısının “yapamazsın” denen tüm çocuklara örnek olmasını söyledi. Feride Kermen “Yücehan hiç yılmadan hayatı boyunca çok ders çalıştı, engelli bireylerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı. Bunun yanı sıra sanata özellikle müziğe ilgisi çok yüksek oldu. Gitarı onun en büyük sırdaşı oldu. Çok çalışan, isteyen tüm çocuklara başarılı olabileceklerini göstermeye devam etmesini dilerim” dedi.