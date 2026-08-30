Yoğun bakıma alınmıştı... Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın doktorundan açıklama geldi!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, dün ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz’a anjiyo yapıldı.

Yılmaz’ın tedavisi koroner yoğun bakımda sürerken, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

“GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ”

Yılmaz’ı ziyaret ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Erenoğlu, “Şükürler olsun şu an için genel sağlık durumu iyi. Hatta gayet iyi bir şekilde espri yapıyor” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın hastaneye saat 20.30 sıralarında getirildiğini belirten Erenoğlu, sorunlu damarlara Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından müdahale edildiğini aktardı.

“BİR İKİ GÜN İÇİNDE EVİNE UĞURLARIZ”

Cem Yılmaz’ın anjiyosunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Akşit ise genel durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cem Bey’in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Halen, damardan giden kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşamüzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir, iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız.”

CAN YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz’ın kardeşi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Can Yılmaz, “Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.