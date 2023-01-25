Yoğurt çabuk ekşiyorsa aşçıların bu sırrını deneyin! Asla ekşimiyor ve sulanmıyor

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:10

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 18:10

Yoğurt en sevilen besinler arasında ilk sırada yer almaktadır. Yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Diş ve kemik sağlığına iyi gelen yoğurdun bünyesinde potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri yer almaktadır.





Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu kalkan haline getirmektedir.





Türk mutfağındaki çok sayıda hamur işinde de yoğurt kullanılmaktadır. Yoğurt, mutfağımızın vazgeçilmez besinleri arasında yer almaktadır.

Çok tükettiğimiz için mutfağımızda da bolca yoğurt bulunur. Ancak yoğurt çoğu zaman çabuk ekşimesiyle bilinir.





Yoğurdun ekşimemesi için bir kaç küçük püf nokta bulunuyor.





EVDE YOĞURT YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER





Eğer yoğurdunuzu evde yapacaksanız bu sırları bilmeniz gerekiyor.





Yoğurdun sünmemesi ve sulanmaması için mayalama esnasında sütün çok yüksek sıcaklıkta veya düşük sıcaklıkta olmaması gerekiyor. Sütün düşük ısıda olması yoğurdun sünmesine neden olurken yüksek ısıda olması ise yoğurdun sulanmasına neden olacaktır. Kısa sürede de yoğurt ekşiyecektir.

TUZ + ŞEKER MUCİZESİ





Küçük bir kapta yoğurt mayasını, şekeri ve yeteri miktarda tuzu karıştırın. Şeker kullanmak, mayayı aktifleştirir ve daha iyi bir kıvam almasını sağlar. Tuz kullanmak ise yoğurdun ekşimesini engeller. Bir çok aşçı yoğurt mayalarken bu taktiği uygulamaktadır.





YENİ MAYALANMIŞ YOĞURT NEDEN EKŞİ OLUR?





Kullandığınız süt çok taze değilse, ayrıca mayanız yeterince taze değilse ve ekşimeye yüz tutmuşsa yoğurdunuz çok çabuk ekşiyecektir. Hatta mayanız çok ekşimiş ise yoğurdunuz ekşi bir şekilde mayalanmış olacaktır.

EKŞİ YOĞURT ZARARLI MI?





Yoğurtta ekşime söz konusu olduğunda sıcaklık kontrolü sağlıklı yapılmamış ve sıcak ortamda daha kolay gelişen lactobacillus hızla da çoğalmış demektir. Bu aslında sağlığa zararlı değildir, sadece yoğurdunuzu alışılagelmiş tadından uzaklaştırmaktadır. Ancak midesi hassas olanların ekşi yoğurt tüketmesi önerilmez.



