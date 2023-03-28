Yoldan geçen kadınları ofisine çağırdığı iddia edilmişti... Selami Şahin cephesinden 'o görüntülere' yanıt

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 17:23

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği, hatta ellerinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürülmüştü.

Görüntüsü gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Şahin cephesinden ilk açıklama geldi.

"SEVENLERİYLE SAMİMİ BİR YAŞAM SÜRÜYOR"

Selami Şahin'in menajerlik şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir."

"HAYRANLARIYLA SAMİMİ DİYALOGLARI YANLIŞ YORUMLANDI"

"Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."