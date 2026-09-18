Yorgun ve donuk ciltlere anında canlılık katan 3 ev yapımı peeling tarifi

Cildin üst katmanında biriken ölü hücre tabakası, nemlendiricilerin ve bakım ürünlerinin cilde nüfuz etmesini engeller. Nazik ev yapımı peelingler ile bu tabakayı temizleyerek cildin nefes almasını ve ışığı yansıtma kapasitesini artırabilirsiniz.

1. Türk Kahvesi ve Hindistan Cevizi Yağı Peelingi

Kahve telvesi mikro tanecikleriyle ölü derileri nazikçe soyarken, kafein içeriği kan dolaşımını hızlandırarak cilde anında canlılık katar.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı Türk kahvesi telvesi ile bir tatlı kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı karıştırılarak temiz yüze dairesel ve nazik hareketlerle masaj yapılır, 5 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

Sonuç: Ölü derilerden arınan cilt anında pürüzsüzleşir, kan akışı hızlandığı için ten sağlıklı ve canlı bir ışıltı kazanır.

2. Yulaf Ezmesi ve Süt ile Yatıştırıcı Nazik Peeling

Hassas ve kızarıklığa meyilli ciltlerin tahriş olmadan ölü derilerden arınması için en güvenli yöntem yulaf bazlı bakımlardır.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı öğütülmüş yulaf ezmesi biraz ılık süt ve bir tatlı kaşığı bal ile karıştırılarak macun kıvamına getirilir, yüzde 10 dakika bekletilip hafifçe ovularak çıkarılır.

Sonuç: Cilt tahriş olmadan nazikçe temizlenir, yulafın yatıştırıcı özelliği sayesinde kızarıklıklar gider ve ten yumuşacık olur.

3. Esmer Şeker ve Zeytinyağı ile Parlatıcı Bakım

Esmer şekerin yumuşak granülleri cildi çizmeksizin arındırırken, zeytinyağı derinlemesine nem vererek kuru görünümü yok eder.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı esmer şeker ile yarım tatlı kaşığı sızma zeytinyağı karıştırılarak yüz bölgesine çok hafif dokunuşlarla uygulanır ve hemen ardından ılık suyla yıkanır.