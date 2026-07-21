Yorgunluktan kurtulayım derken uykunuzdan olmayın: Uzmanlardan popüler 'uyku tatili' trendine karşı hayati uyarı

Vücudun biyolojik dengesini koruyabilmesi için ihtiyaç duyduğu dinlenme süresini alamaması, tıp literatüründe "uyku yoksunluğu" olarak adlandırılan ve hipertansiyondan Tip 2 diyabete kadar pek çok kronik hastalığı tetikleyen ağır bir klinik tabloya yol açıyor. Bu krizden çıkış arayan ve özellikle kurumsal sektörde çalışan bireyler, son dönemde "uyku tatili" (sleepcation) adı verilen yeni bir trende yöneliyor. Ancak uyku terapistleri ve nörologlar, her ne kadar cazip görünse de bu yöntemin herkes için uygun olmadığını kaydediyor.

OTEL ODALARINDA UYKU AVCILIĞI: UYKU TATİLİ NEDİR?

İlk olarak 2014 yılında Amerikalı uzmanlar tarafından profesyonel iş performansını artırmaya yönelik bir terapi aracı olarak gündeme getirilen uyku tatili, temel olarak kişinin tüm evsel ve mesleki sorumluluklarından uzaklaşarak sadece uyumaya odaklandığı seyahat modelini ifade ediyor. Birkaç günlüğüne otel odasına kapanmayı, perdeleri sıkıca kapatıp dış dünyayla teması kesmeyi ve vücut dinçleşene kadar gece gündüz uyumayı hedefleyen bu yöntem, zihinsel ve fiziksel sermayesini tüketen bireyler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Londra merkezli Uyku Terapisti Tracy Hannigan, bu seyahat modelinin dış sorumlulukların baskısını hafiflettiğini kabul ediyor. Normal şartlarda uykuyla ilgili kalıcı bir problemi bulunmayan ancak dönemsel yoğunluklar nedeniyle uyku borcu biriken kişiler için bu tip kısa mola süreçlerinin kısa vadede dinlendirici ve faydalı olabileceği belirtiliyor.