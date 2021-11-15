Yürürken ayağına çarptı: Değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı
Adıyaman'da kırsal alanda ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir gencin ayağına 4 adet taş çarptı. Gencin önce değersiz gördüğü taşların 40 milyon yıl önce yaşayan bir canlıya ait olduğu ortaya çıktı.
Adıyaman'da ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan genç, ayağına takılan 4 taşı eline alıp inceledi. İlk başta taşlara anlam veremeyen ve değersiz olduğunu düşünen genç daha sonra merakına yenik düşerek taşları incelettirdi.
Taşların 40 milyon yıl önce yaşayan bir canlıya ait çıkması ise heyecan yarattı.
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖTÜRDÜ
Bölükyayla köyünde yaşayan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, ailesiyle kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taş buldu. Taşları, Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne götüren Öztürk, incelenmek üzere taşları ilgililere teslim etti.
TEK HÜCRELİ DENİZ CANLISI
Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşların 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit etti.
Fosiller, koruma altına alındı.
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