Yürüyüşü daha etkili hale getiriyor: Nordic Walking nedir, faydaları nelerdir?

Nordic Walking, klasik yürüyüşten farklı olarak özel batonların kullanıldığı ve kolların da aktif biçimde harekete dahil edildiği bir egzersiz yöntemidir. Açık havada yapılabilmesi ve daha fazla kas grubunu çalıştırması nedeniyle son dönemde ilgi gören bu yürüyüş tekniği, doğru uygulandığında günlük hareket rutinine farklı bir alternatif sunuyor. Peki Nordic Walking nedir, nasıl yapılır ve hangi faydaları sağlar? İşte Nordic Walking hakkında merak edilenler ve bu yürüyüş tekniğinin öne çıkan faydaları...

NORDIC WALKING NEDİR?

Son yıllarda açık havada egzersiz yapmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden biri olan Nordic Walking, normal yürüyüşün özel batonlarla ve belirli bir teknikle uygulanmasıyla yapılır. Yalnızca bacakların değil, kolların, omuzların, sırtın ve gövdenin de harekete katıldığı bu yürüyüş biçimi, günlük yürüyüş rutinine daha fazla hareket kazandırmayı amaçlar.

Normal yürüyüşten farklı olarak kolların aktif şekilde kullanılması, egzersizin daha fazla kas grubuna yayılmasını sağlar. Bu nedenle Nordic Walking, hem açık havada yürümek hem de yürüyüş sırasında vücudu daha aktif kullanmak isteyenler için alternatif bir egzersiz olarak öne çıkar.

NORDIC WALKING NASIL YAPILIR?

Nordic Walking sırasında kullanılan batonların doğru şekilde tutulması ve adımların kollarla uyumlu olması önemlidir. Hareketin temelinde doğal yürüyüş ritmini korurken kolları aktif biçimde kullanmak bulunur.

Nordic Walking yaparken şu adımlar izlenebilir:

Dik bir duruşla başlayın:

Başınızı öne eğmeden, sırtınızı mümkün olduğunca doğal ve dik bir pozisyonda tutun.

Batonları doğru kavrayın:

Batonların bilek kayışları doğru şekilde ayarlanmalı ve eller gereğinden fazla sıkılmamalıdır.

Adımlarla kolları eşleştirin:

Sağ ayak öne giderken sol kol, sol ayak öne giderken sağ kol öne doğru hareket eder.

Kolları aktif kullanın:

Batonları yalnızca yere temas ettirmek yerine kolları önden arkaya doğru kontrollü biçimde hareket ettirmek gerekir.

Adımları doğal tutun:

Çok büyük veya dengesiz adımlar atmak yerine rahat ve ritmik bir yürüyüş tercih edilmelidir.

Batonları doğru açıyla kullanın:

Batonların yere temas ettiği açı, yürüyüşün doğal hareketini destekleyecek şekilde olmalıdır.

Temponuzu kademeli artırın:

Özellikle yeni başlayanların önce düşük tempoda tekniğe alışması, daha sonra yürüyüş hızını artırması daha uygun olabilir.

NORDIC WALKING İÇİN HANGİ BATONLAR KULLANILIR?

Nordic Walking için kullanılan batonlar, sıradan yürüyüş veya dağcılık batonlarından farklı özelliklere sahip olabilir. Batonların boyunun kişiye uygun olması, yürüyüş sırasında kol ve omuz hareketlerinin rahat yapılabilmesi açısından önem taşır.

Baton seçerken boy uzunluğuna uygunluk, ağırlık, tutma sapının rahatlığı ve bilek kayışlarının kullanım kolaylığı gibi özellikler dikkate alınabilir. Uygun olmayan batonlar hareketin doğal ritmini bozabileceği için seçim sırasında bu ayrıntılara dikkat edilmelidir.

NORDIC WALKING HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR?

Nordic Walking'in öne çıkan özelliklerinden biri, yalnızca bacaklara odaklanmak yerine üst ve alt vücudu birlikte harekete dahil etmesidir.

Düzenli ve doğru teknikle yapılan yürüyüş sırasında özellikle;

Bacak kasları,

Kalça kasları,

Omuzlar,

Kollar,

Sırt bölgesi,

Gövde ve merkez bölgesi

aktif olarak çalışabilir.

Kolların batonlarla birlikte hareket ettirilmesi, klasik yürüyüşe göre üst vücudun egzersize daha fazla katılmasını sağlar.

NORDIC WALKING FAYDALARI NELERDİR?

Nordic Walking, doğru teknik ve uygun tempoyla uygulandığında fiziksel aktivite düzeyini artırmaya yardımcı olabilir. Düzenli egzersizin genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, açık havada yapılan bu yürüyüş biçimi günlük hareket rutinine eklenebilecek seçeneklerden biridir.

1. Daha fazla kas grubunu harekete geçirir

Batonların aktif kullanılması, yürüyüş sırasında yalnızca bacakların değil, kolların ve üst gövdenin de çalışmasına katkı sağlar. Böylece egzersiz daha bütünsel bir hareket hâline gelir.

2. Yürüyüşü daha aktif hâle getirir

Normal yürüyüşe göre kolların da aktif biçimde kullanılması, hareketin yoğunluğunu artırabilir. Bu nedenle temposunu yükseltmek isteyen kişiler için farklı bir yürüyüş alternatifi sunar.

3. Kalori harcamasını artırmaya yardımcı olabilir

Yürüyüş sırasında daha fazla kas grubunun devreye girmesi, enerji harcamasının artmasına katkı sağlayabilir. Ancak harcanan kalori; yürüyüşün süresi, temposu, kişinin vücut yapısı ve kondisyon düzeyi gibi birçok faktöre göre değişir.

4. Denge ve koordinasyonu destekler

Ayak hareketleriyle kol hareketlerinin aynı ritimde ilerlemesi, koordinasyon gerektirir. Batonların doğru kullanılması da yürüyüş sırasında vücut farkındalığının gelişmesine katkıda bulunabilir.

5. Açık havada egzersiz yapma imkânı sunar

Nordic Walking spor salonuna ihtiyaç duymadan yapılabilir. Parklar, yürüyüş yolları ve uygun açık alanlar egzersiz için kullanılabilir. Böylece günlük hareket rutini açık havaya taşınabilir.

6. Yürüyüş rutinine çeşitlilik katar

Sürekli aynı tempoda yürümekten sıkılan kişiler için Nordic Walking farklı bir hareket biçimi sunar. Baton kullanımı, yürüyüşe yeni bir teknik ve ritim kazandırır.

7. Duruş ve vücut farkındalığına katkı sağlayabilir