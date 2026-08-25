Yüz kaslarını rahatlatan 3 doğal yöntem...

Dijital çağın getirdiği en yaygın fiziksel alışkanlıklardan biri, odaklanma sırasında çene kaslarını sıkmak ve yüzü uzun süre tek bir pozisyonda tutmaktır. Bu durum hem çene hattının (jawline) belirginliğini kaybetmesine hem de yüz ve boyun kaslarında kronik bir gerginliğe neden olur. Doğal yağlar ve hafif masaj teknikleriyle bu kasları gevşetebilir, yüzünüze yeniden dinamizm kazandırabilirsiniz.

1. LAVANTA VE TATLI BADEM YAĞI İLE ÇENE HATTI MASAJI

Lavanta yağının yatıştırıcı etkisi ile badem yağının besleyici gücü birleştiğinde kas gerginliğini alan harika bir masaj yağı elde edilir.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı tatlı badem yağına 2 damla saf lavanta yağı damlatılarak ellerde ısıtılır. Çene ucundan kulak memelerine doğru parmak boğumlarıyla hafif baskı uygulanarak yukarı yönlü 3 dakika masaj yapılır.

Çene kaslarındaki gerginlik çözülür, lenf drenajı desteklenerek daha keskin ve dinlenmiş bir hat elde edilir.

2. BUZ KÜRÜ İLE YÜZ KASLARINI UYANDIRMA

Soğuk şok uygulaması, yüz hatlarındaki anlık ödemi çözerek kasların toparlanmasına ve cildin gerilmesine yardımcı olur.

Uygulama Yolu: Temiz bir tülbente sarılan buz küpü, özellikle çene ve ağız çevresinde dairesel hareketlerle 2 dakika gezdirilerek kaslara şok etkisi uygulanır.

Anında toparlanmış, kan akışı hızlanmış ve gerginliği alınmış dinamik bir yüz ifadesi sağlanır.

3. YUMURTA AKI VE NİŞASTA İLE ANINDA TOPARLAMA MASKESİ

Yumurta akı ve nişasta kombinasyonu, cilt üzerinde geçici bir gerginlik yaratarak yorgun kas hatlarını hızla yukarı çeker.

Uygulama Yolu: Bir yumurtanın akı ile bir çay kaşığı buğday nişastası pürüzsüz olana kadar karıştırılarak çene altı ve boyun bölgesine fırçayla sürülür, 15 dakika kuruması beklenip ılık suyla durulanır.

Sarkmaya yüz tutmuş hatlar gerginleşir, gözenekler sıkılaşır ve yüzde anında lifting etkisi yaratılır.