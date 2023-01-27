Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:41

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:41

Yüzdeki istenmeyen tüyler çoğu zaman rahatsız edici olmuştur. Bir çok uzmanın anlatmadığı bazı bilgileri sizler için bu içeriğimizde derledik. Öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden ve kıllardan kurtulacaksınız

CNN Türk tarafından paylaşılan bir haberde yüzdeki istenmeyen tüyleri ortadan kaldıran doğal bir yöntem paylaşıldı. Bu yöntemi elinizin altında bulundurun. İşe yaradığını göreceksiniz. Gereksiz kimyasallara para vermek yerine bu doğal yöntem vazgeçilmeziniz olacak.

İşte bilmeniz gereken tamamen doğal yöntem

İlk olarak avucunuza sığacak kadar ceviz kabuğu alın.

Kullanacağınız cevizler normal ceviz olsun.

Ardından bu kabukları uygun bir kap içerisinde yakarak kül haline getirin. Bu işlemi yaparken yanıcı jöle tarzı kimyasal maddeler kullanmamaya özen gösterin.

Hazırlamış olduğunuz külleri bir su bardağı suya ekleyerek temiz bir ortamda 12 saat boyunca bekletiniz.

Daha sonra bu suyu gazlı bez yada pamuk yardımıyla tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye sürün ve yarım saat boyunca bölgede bekletin.

Düzenli olarak kullandıktan sonra tüylerin nasıl yok olduğuna şahit olacaksınız.

Herhangi bir yan etki gördüğünüzde uygulamayı tekrar yapmayın.

YÜZDEKİ İSTENMEYEN TÜYLERE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Öte yandan NTV'nin paylaştığı bazı önerilerde dikkat çekiyor. Bu önerileri de uygulayarak istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

İPLE ALABİLİRSİNİZ



Evde iple tüy almak ilk denemede zor gelebilir ancak birkaç uygulama sonrasında pratiklik kazanabilirsiniz.

İple tüy almak hızlı, pürüzsüz ve bakımlı bir sonuç yaratır. Kaş ve bıyık almak için evde ip kullanabilir ve dakikalar içinde tertemiz bir görünüm kazanabilirsiniz.

EPİLASYON YAYI KULLANABİLİRSİNİZ



Epilasyon yayı kullanarak yüzünüzdeki tüylerden kurtulabilirsiniz.

Özellikle son dönemde tercih edilen bıyık yayları, yüzdeki tüyleri sıkıştırarak kopmasına yol açıyor ve yüzdeki tüm tüyleri alıyor.

Ancak yay, yüzdeki tüyleri kökten koparmadığı için tüyleriniz hızlı uzayabiliyor.

YÜZDEKİ TÜYLERİ DÖKEN KARIŞIM

Yasemin.com sitesinde yayınlanan bir içerikte; Yüzdeki istenmeyen tüy ve kıl sorununu ortadan kaldıracak doğal bir yöntem paylaşıldı.

Üstelik sadece iki malzemeyle hazırlanıyor.

Hazırlanışı;

2 yemek kaşığı zerdeçal

Yeterince süt

Macun kıvamına gelene kadar 2 kaşık zerdeçala yavaş yavaş süt ekleyerek karıştırın. Bu karışım özellikle yüz bölgesindeki istenmeyen tüylere karşı etkilidir ama diğer bölgelere de uygulanabilir. 15 – 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayarak temizleyin. Bu kürü haftada bir uygulayabilirsiniz.

Bu karışımda kısa sürede yüzünüzdeki tüyleri ve kılları kısa sürede ortadan kaldıracaktır. Öğrendiğiniz bu bilgileri kendinize saklamayın. Arkadaşlarınız için paylaşın.

YÜZ TÜYLERİ NASIL ALINABİLİR?

Yüzdeki tüylere karşı epilasyon, cımbız, ağda, şeker, ip, yakma, tüy alma veya ağartma yöntemini kullanabilir, kremler, lazerler, IPL, elektroliz veya makyajdan da yararlanmanız mümkündür. Sadece sizlerle paylaşmış olduğumuz yukarıdaki doğal yöntemlerle tüylerin tekrar çıkma süresini kısaltmış olursunuz.