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Yüzlerce yıllık hasat geleneği tarlalarda yeniden canlandı! Zahmeti büyük, lezzeti eşsiz...

Yüzlerce yıllık hasat geleneği tarlalarda yeniden canlandı! Zahmeti büyük, lezzeti eşsiz...

19.09.2026 11:05:00
Güncellenme:
İHA
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Yüzlerce yıllık hasat geleneği tarlalarda yeniden canlandı! Zahmeti büyük, lezzeti eşsiz...

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susamın hasadına başlandı.
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Andırın ilçesine bağlı Yeşilova bölgesinde, özellikle Alameşe, Kabaağaç, Kumarlı ve Gökahmetli mahallelerinde yetiştirilen susamlar, çiftçiler tarafından tarlalardan toplanıyor.

Ürünlerin aynı anda olgunlaşmaması nedeniyle hasat işlemi kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Olgunlaşan susam bitkileri öncelikle topraktan sökülerek küçük demetler halinde bağlanıyor. Daha sonra demetler, tarlada birbirine yaslanarak horum adı verilen kümeler oluşturulup kurumaya bırakılıyor. Kuruyan susam kapsülleri, tarlaya serilen bezlerin üzerine çırpılarak tohumların dökülmesi sağlanıyor. Elde edilen susamlar daha sonra çeşitli yöresel ürünlerin yapımında kullanılmak üzere hazırlanıyor.

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