Z kuşağı alkolü bıraktı, 'reçeteli tehlikeye' sığındı: İnternetten satılan reçeteli ilaçlar gençleri tehdit ediyor

Geleneksel alkol tüketiminden giderek uzaklaşan ve "alkolsüz nesil" olarak anılmaya başlanan Z kuşağı, sosyal ortamlarda yaşadıkları kaygı ve baskıyı hafifletmek için tehlikeli bir yola başvuruyor. Dünyanın dört bir yanında binlerce genç, özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan reçeteli ilaçları internet üzerinden yasa dışı yollarla temin ederek sosyalleşme aracı olarak kullanıyor.

"ONSUZ EVDEN ÇIKAMIYORUM"

Sosyal medyada yayılan ve "sağlığa daha az zararlı alternatif" gibi sunulan bu maddeler, gençlerin kısa sürede bağımlı hale gelmesine yol açıyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta blokeri birlikte kullanmaya başlayan 20 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisi, sürecin ulaştığı noktayı "Onsuz evden çıkamıyorum" sözleriyle özetliyor. Yüksek dozlarda sarhoşluk hissiyatına benzer bir tablo yaratan bu ilaçlar, gençlerin günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

"TEMİZ VE GÜVENLİ ALTERNATİF" İLLÜZYONU

Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu maddeleri alkole kıyasla kalori aldırmayan, karaciğere ve kalbe zarar vermeyen "daha temiz" seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğunu vurguluyor. İngiltere Teesside Üniversitesi’nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, bu durumun tamamen sahte bir güvenlik duygusu yarattığına dikkat çekerek, internetten kontrolsüzce alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının aşırı doz ve ölüm riskini katladığını belirtiyor.

KÜRESEL KÜÇÜLME VE KAYGI ARTIŞI

Araştırmalar, 10-24 yaş arası gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son on yıllarda ciddi oranda arttığını gösteriyor. Öte yandan gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim, küresel alkol pazarında milyarlarca dolarlık değer kayıplarına yol açarken, oluşan boşluğu karaborsada satılan reçeteli ilaçlar dolduruyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve kötüye kullanımı dünya genelinde hızla artan bu ilaçlar için Çin ve Hindistan gibi ülkeler denetimleri sıkılaştırmaya başladı.

ANİ BIRAKMALARDA İNTİHAR RİSKİ

King's College London'dan Psikolog Prof. Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların psikolojik dayanıklılığı yok ettiğine işaret ediyor. Bireylerin ilaç almadan sosyalleşemeyeceklerine inanmasının ağır bir bağımlılık döngüsü yarattığını ifade eden uzmanlar; ilaca erişim kesildiğinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşüncelerinin ortaya çıktığı konusunda uyarıyor.