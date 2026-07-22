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Z kuşağında yeni evlilik trendi: DINK modeli nedir?

Z kuşağında yeni evlilik trendi: DINK modeli nedir?

22.07.2026 23:23:00
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Haber Merkezi
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Z kuşağında yeni evlilik trendi: DINK modeli nedir?

Son yıllarda özellikle Z kuşağı ve genç Y kuşağı arasında konuşulan "DINK" yaşam tarzı dikkat çekiyor. "Double Income, No Kids" (Çift gelir, çocuksuz) anlamına gelen DINK modeli, çocuk sahibi olmadan iki kişinin çalışarak gelirini ortak yaşam kalitesine yönlendirmesini ifade ediyor.
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Konut fiyatlarının artması, yaşam maliyetlerinin yükselmesi ve kariyer hedeflerinin ön plana çıkması, gençlerin evlilik ve aile planlarını da etkiliyor. Bu değişimle birlikte sosyal medyada ve yaşam trendleri arasında öne çıkan "DINK" kavramı, çocuk sahibi olmayı erteleyen ya da tercih etmeyen çiftlerin benimsediği bir yaşam biçimi olarak öne çıkıyor. Peki DINK nedir, neden giderek daha fazla konuşuluyor?

DINK NEDİR?

DINK, İngilizce "Double Income, No Kids" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye "çift gelirli, çocuksuz çift" olarak çevrilebilir. Bu yaşam tarzını benimseyen çiftler, her iki partnerin de çalıştığı ancak çocuk sahibi olmayı istemediği ya da bunu ertelediği bir yaşam modelini tercih eder.

DINK TRENDİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlara göre bu tercihin arkasında tek bir neden yok. Birçok sosyal ve ekonomik faktör etkili oluyor.

Artan yaşam maliyetleri

Ev sahibi olmanın zorlaşması

Kariyere öncelik verilmesi

Daha fazla seyahat etme isteği

Kişisel özgürlüğe verilen önemin artması

Çocuk yetiştirmenin ekonomik ve sosyal sorumlulukları

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DINK ÇİFTLER BÜTÇELERİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Çocuk sahibi olmayan çiftler, gelirlerini farklı alanlara yönlendirebiliyor. Bunlar arasında:

  • Seyahat
  • Yatırım
  • Hobiler
  • Eğitim
  • Gayrimenkul
  • Birikim
  • Kişisel gelişim

yer alabiliyor. Ancak bu durum her DINK çiftinin yüksek gelirli olduğu anlamına gelmiyor. Kavram, gelir düzeyinden çok aile planlamasına ilişkin bir yaşam tercihini ifade ediyor.

Z KUŞAĞININ EVLİLİK ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR MU?

Araştırmalar, genç yetişkinlerin evlilik ve aileye bakışında önceki kuşaklara göre farklı öncelikler geliştirdiğini gösteriyor. Kariyer, finansal güvence, ruh sağlığı, bireysel yaşam kalitesi ve esnek yaşam planları, birçok genç için çocuk sahibi olmadan önce ya da bunun yerine değerlendirilen unsurlar arasında yer alabiliyor.

DINK KALICI BİR TERCİH Mİ?

Her çift için aynı durum söz konusu değil. Bazıları çocuk sahibi olmayı tamamen istemezken, bazıları bu kararı yalnızca ileri bir yaşa erteliyor. Bu nedenle DINK, herkes için kalıcı bir yaşam biçimi değil; bazı çiftler için hayatlarının belirli bir dönemini tanımlayan bir tercih olabiliyor.

İlgili Konular: #Z kuşağı #Trend #Double Income, No Kids

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