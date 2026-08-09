Zayıflama iğnelerinde kirpik dökülmesi iddiası: Tıp dünyasından yan etki tartışmalarına bilimsel yanıt

Küresel ölçekte popülerlik kazanan zayıflama ve diyabet iğnelerinin yan etkilerine ilişkin tartışmalara bir yenisi eklendi. Kamuoyunda Mounjaro, Ozempic ve Wegovy gibi ticari isimlerle bilinen GLP-1 reseptör agonisti ilaçların, saç dökülmesinin yanı sıra kaş ve kirpik kaybına da yol açabileceği iddiaları gündeme taşındı. Sağlık uzmanları, bu iddiaların teorik olarak mümkün olduğunu ancak doğrudan ilacın kimyasal yapısından kaynaklanmadığını bildirdi.

BİYOLOJİK OLARAK MÜMKÜN ANCAK DOĞRUDAN KANIT YOK

Gündemdeki iddiaları değerlendiren Uzman Doktor Paul Gross, kaş ve kirpik köklerinin de tıpkı saç folikülleri gibi büyüme ve dinlenme evrelerinden geçtiğini hatırlattı. Vücutta meydana gelen stres süreçlerinin teorik olarak kafa derisindeki hücrelerle benzer şekilde kirpik köklerini de etkileyebileceğini belirten Dr. Gross, mevcut klinik verilerde GLP-1 kullanımının doğrudan kirpik dökülmesini artırdığına dair somut bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Yapılan araştırmalar, GLP-1 grubu ilaç kullanan bireylerde saç dökülmesi (alopesi) riskinin diğer diyabet ilaçlarına kıyasla %37 daha yüksek olduğunu gösterse de uzmanlar bu durumun ilaç moleküllerinden ziyade vücudun gösterdiği fizyolojik reaksiyonla ilgili olduğunu kaydediyor.

TEMEL NEDEN İLACIN KENDİSİ DEĞİL, HIZLI KİLO KAYBI VE METABOLİK STRES

Tıp çevreleri, ilaç kullanımı sırasında görülen dökülmelerin arkasındaki ana mekanizmanın "telogen effluvium" adı verilen geçici bir süreç olduğunu vurguluyor. Hızlı kilo kaybı, ani kalori kısıtlaması ve mikro besin ögesi eksiklikleri vücutta fizyolojik bir stres yaratıyor. Bu durum, kıl köklerinin erken dönemde dinlenme evresine geçerek dökülmesine zemin hazırlıyor.

Hızlı zayıflama sürecinde yaşanan dökülmelerin genellikle geçici nitelikte olduğunu belirten hekimler; kilo dengesi sağlandığında ve beslenme düzeni iyileştirildiğinde köklerin birkaç ay içinde eski büyüme kalıbına geri döndüğünü aktarıyor.

İLACI ANİDEN KESMEYİN: HEKİM KONTROLÜ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Güzellik ve medikal uzmanları, kirpik döngüsünün doğal bir yenilenme sürecine sahip olduğunu, aşırı ovma veya yanlış kozmetik uygulamalar yapılmadığı sürece dökülen kirpiklerin birkaç hafta içinde yeniden uzayacağını bildiriyor.

Uzmanlar, saç veya kirpik dökülmesi yaşayan hastaların hekimlerine danışmadan tedaviyi yarıda kesmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Beslenme programında yapılacak mikro besin takviyeleri veya doz ayarlamalarıyla bu yan etkilerin en aza indirilebileceği ve metabolik sağlığı korumanın öncelikli olduğu vurgulanıyor.