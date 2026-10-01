Zayıflama iğnelerinde yeni dermatolojik tehlike: Tırnak ayrılması ve saç derisi iltihabına yol açıyor

Tıp ve dermatoloji dünyasında, obezite ile tip 2 diyabet tedavisinde küresel bir fenomen haline gelen GLP-1 reseptör agonisti ilaçların (semaglutid ve tirzepatid türevleri) bilinmeyen yan etkilerine ilişkin ilk kontrollü klinik çalışma sonuçlandı.

Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi (EADV) Kongresi 2026'da kamuoyuna duyurulan araştırma kapsamına Fransa, ABD, Brezilya ve Meksika'dan 575 GLP-1 kullanıcısı ile ilacı hiç kullanmamış 1.329 diyabet ve obezite hastası alındı.

TIRNAK AYRILMASI YÜZDE 39'A ULAŞTI: RENK BOZULMASI VE DOKU KAYBI

Klinik çalışma verilerine göre, GLP-1 ilacı kullananların %66'sı en az bir dermatolojik tırnak bozukluğu yaşadı. Katılımcıların %39'unda tırnak dokusunun etten ayrılması (onilolizis) vakası saptanırken, ilacı kullanmayan kontrol grubunda bu oran %9'da kaldı.

Ayrıca tırnakta belirgin renk değişimi ve deformasyon oranı ilacı kullananlarda %46 olarak ölçüldü. Uzmanlar, tırnak harabiyetinin yalnızca hızlı kilo kaybından kaynaklanmadığını, kilo veren hastalar özelinde yapılan analizlerde de ilaç kullanımının doğrudan belirleyici olduğunu kaydetti.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN ARKASINDA SAÇ DERİSİ İLTİHABI BULUNUYOR

Çalışmanın paralel ayağında, GLP-1 hastalarının saç ve kafa derisi dokuları incelendi. İlacı kullanan hastaların %50'sinde olağan dışı saç dökülmesi, %42'sinde saç hacmi ve yoğunluk kaybı saptandı.

Çalışma yazarı Dr. Bruno Halioua, dökülmelerin klasik kilo kaybı dökülmesinden farklı olarak kızarıklık, kaşıntı ve pullanmayla seyreden bir "saç derisi iltihabı" (inflamasyon) içerdiğini ilan etti. Saç derisindeki bu iltihabi sürecin tedavi edilebilir bir klinik tablo olduğu vurgulandı.

UZMANLARDAN HASTALARA HAYATİ UYARI: "İLACI KENDİ BAŞINIZA KESMEYİN"

Araştırmayı yürüten dermatolog Dr. Charles Taïeb ve Dr. Bruno Halioua, elde edilen bulguların panik yaratmaması gerektiğini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Gözlemlenen tırnak ayrılması ve saç dökülmelerinin genellikle selim (iyi huylu) olduğunu ifade eden uzmanlar; hastaların hekimlerine danışmadan etkili bir obezite tedavisini kendi kararlarıyla kesmemeleri gerektiğini, ortaya çıkan dermatolojik semptomların destekleyici tedavilerle kontrol altına alınabileceğini duyurdu.