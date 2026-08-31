Zayıflama ilacı kullananlara uzman uyarısı: Elektronik sigara mide ve sindirim sistemini tehdit ediyor

Son dönemde küresel ölçekte popülerliği artan Wegovy, Mounjaro gibi GLP-1 grubu kilo verme ilaçları ile elektronik sigara (vape) kullanımı arasındaki etkileşim tıp dünyasını alarm durumuna geçirdi. Yalnızca ABD'de 20 milyona yakın kişinin elektronik sigara, 10 ila 16 milyon kişinin ise zayıflama ilacı kullandığı tahmin edilirken, uzmanlar iki alışkanlığın birleşmesinin gastrointestinal sistem üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını tespit etti.

İngiltere merkezli tıbbi danışmanlık kurumu Asda Online Doctor uzmanlarından Dr. Crystal Wyllie, nikotinli ürünler ile zayıflama iğneleri arasında doğrudan bir kimyasal tepkime bulunmasa da kombinasyonun sindirim organlarını ağır biçimde tahriş ettiğini açıkladı.

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNDE TAHRİŞ RİSKİ TIRMANIYOR

Uzmanlar, hem nikotinin hem de GLP-1 grubundaki etken maddelerin mide mukozasını doğrudan irrite ettiğini belirtiyor. Zayıflama iğneleri kullanan kişilerin halihazırda yaşadığı mide bulantısı, hazımsızlık ve mide reflüsü gibi yan etkilerin, elektronik sigara veya geleneksel tütün kullanımıyla birlikte şiddetlendiği kayıtlara geçti.

Kilo verme iğnelerinin yol açtığı kusma ve sıvı alımındaki azalmaya ek olarak nikotin tüketiminin de devreye girmesi, vücudun aşırı susuz kalması anlamına gelen "dehidrasyon" riskini tırmandırıyor. Tıp uzmanları, zayıflama tedavisine başlayan bireylerin tütün ve nikotin kullanım alışkanlıklarını hekim denetiminde yeniden yapılandırması gerektiğini vurguluyor.

İLAÇLAR BAĞIMLILIĞI VE "YEMEK GÜRÜLTÜSÜNÜ" BASTIRIYOR

GLP-1 hormonunu taklit ederek sindirimi yavaşlatan ve beyindeki açlık sinyallerini baskılayan bu iğnelerin, dürtü kontrolü üzerinde de olumlu etkiler yarattığı saptandı. Klinik gözlemler, ilacı kullanan hastaların yalnızca yemek krizlerinin değil; alkol, kumar ve gereksiz alışveriş yapma gibi dürtüsel davranışlarının da gerilediğini gösteriyor.

Zayıflama ilaçlarının beynin ödül mekanizması üzerindeki bu baskılayıcı etkisi sayesinde hastaların zihnindeki sürekli yemek düşüncesi olarak tanımlanan "yemek gürültüsü" oranının %63'ten %15'e düştüğü belgelendi. Bu durumun, hastaların tedavi sürecinde nikotin ve elektronik sigara bağımlılığını bırakmalarını da kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

TEDAVİ SÜRECİNDE HEKİM DENETİMİ ŞART

Sağlık uzmanları, obezite ve kilo yönetimi tedavisi gören hastaların önlenebilir komplikasyonlardan korunması adına nikotin kullanımını tamamen kesmelerini öneriyor.

İlaçların yarattığı zihinsel ve fizyolojik değişimlerin uzman hekimler tarafından takip edilmesinin, hem zayıflama sürecinin başarısı hem de genel vücut sağlığının korunması açısından zorunlu olduğu ifade ediliyor.