Zayıflama ilacında ezber bozan keşif: Yaşam süresini yüzde 12 uzattığı tespit edildi

Tıp ve farmakoloji dünyasında geniş yankı uyandıran yeni bir araştırma, dünya genelinde popülerleşen GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçlarının bilinmeyen bir etkisini daha gün yüzüne çıkardı. California Üniversitesi Berkeley araştırmacılarının yayımladığı klinik çalışma, semaglutid etken maddesinin yaşam süresini uzatmada ve yaşlanma belirtilerini geriletmede doğrudan rol oynadığını belgeledi. Deney hayvanları üzerinde yürütülen çalışmalarda, üç aylık semaglutid tedavisinin ardından farelerin yaşam sürelerinin ortalama 100 gün uzadığı saptandı. Bu artış, toplam ömür beklentisinde yaklaşık yüzde 12'lik bir uzamaya karşılık geliyor.

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SIKI DİYET YAPAN FARELERİ GERİDE BIRAKTI

Bilim insanları, ilacın sağladığı ömür uzamasının yalnızca kalori kısıtlaması ve kilo kaybından kaynaklanıp kaynaklanmadığını test etmek amacıyla 5 aylık karşılaştırmalı bir deney gerçekleştirdi. Bir gruba semaglutid verilirken, diğer grup sıkı bir düşük kalorili diyet programına tabi tutuldu.

Elde edilen veriler, her iki grupta da kan şekeri ve genel sağlık göstergelerinin iyileştiğini, ancak ilaç kullanan grubun özellikle hafıza performansı, zihinsel netlik ve kan şekeri kontrolünde diyet yapan grubu belirgin şekilde geride bıraktığını gösterdi.

"KİLO KAYBINDAN BAĞIMSIZ BİYOLOJİK BİR HAT TETİKLENİYOR"

Çalışmanın yazarlarından araştırmacı Danica Chen, iki grup arasında gözlemlenen performans farkının hayati önem taşıdığını ifade etti. Chen, verilerin GLP-1 ilaçlarının yalnızca iştah baskılayıp kilo verdirmediğini, kalori kısıtlamasından tamamen bağımsız hücresel ve biyolojik bir yaşlanma karşıtı mekanizmayı devreye soktuğunu kanıtladığını vurguladı.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü uzmanları ise kronik hastalıkların doğrudan yaşlanma süreciyle ilişkili olduğunu, yaşlanmayı hücresel düzeyde yavaşlatan bir ilacın kalp-damar ve organ sağlığında da zincirleme koruma sağlayacağını bildiriyor.

TIBBİ KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Söz konusu çalışma, GLP-1 ilaçlarının zayıflama dışındaki tıp alanlarında kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı. Son 12 ayda yayımlanan farklı araştırmalar, bu ilaçların kalp krizi riskini düşürdüğünü, karaciğer yağlanmasını gerilettiğini ve kardiyovasküler koruma sağladığını belgelemişti.

Nitekim ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), benzer gruptaki diyabet ilaçlarının kardiyovasküler riskleri azaltma amacıyla kullanımını onaylamaya başladı. Uzmanlar, semaglutidin insanlı klinik deneylerde de aynı sonucu vermesi halinde, yaşlanma karşıtı (anti-aging) tedavi protokollerinde yeni bir dönemin başlayacağını ifade ediyor.