Zayıflama ilaçları restoran sektörünü vurdu: Müşteri sayısında dikkat çeken düşüş

Dünya genelinde kullanımı hızla artan zayıflama ilaçları, yalnızca sağlık sektörünü değil hizmet ve ağırlama sektörünü de doğrudan etkilemeye başladı. İskoçya Lisanslı Ticaret Birliği (SLTA) tarafından 300 pub, restoran ve otelin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, tüketici alışkanlıklarındaki dikkat çekici değişimi gözler önüne serdi.

SLTA Genel Müdürü Colin Wilkinson, araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 16'sının zayıflama ilaçlarının yaygınlaşması nedeniyle ziyaretçi sayılarında azalma yaşandığını bildirdiğini aktardı. Araştırmada yer alan işletmelerin yüzde 22'si ise müşterilerin dışarıda yeme ve içme tercihlerinde artık çok daha seçici davrandığını vurguladı.

İŞTAHI AZALTIYOR, TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Semaglutid ve tirzepatid gibi etken maddeleri içeren ve GLP-1 reseptör agonisti olarak bilinen yeni nesil zayıflama ilaçları, iştahı azaltmanın yanı sıra sindirim sisteminin çalışma hızını da etkiliyor. Yalnızca İngiltere'de yaklaşık 1,6 milyon yetişkinin bu tür ilaçları kullandığı tahmin edilirken, bireylerin porsiyonlarını küçültmesi ve dışarıda yeme-içme sıklığını azaltması sektöre doğrudan yansıyor.

ARTAN MALİYETLER VE DÜŞEN İŞ HACMİ

Araştırma sonuçlarına göre sektör temsilcileri tek sorunun zayıflama ilaçları olmadığını, artan işletme maliyetleri ve azalan harcanabilir gelirin de işleri zorlaştırdığını ifade ediyor. Çalışmaya katılan işletmelerin yüzde 58'i genel iş hacminde düşüş yaşandığını belirtirken, yüzde 71'i ise yılı ancak kafa kafaya kapatmayı veya kıl payı kâr etmeyi beklediğini açıkladı.

İskoçya'daki işletmelerin Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek ticari mülk vergisi ve enerji maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını belirten SLTA, İngiltere hükümetine konaklama ve ağırlama sektöründeki KDV oranının yüzde 10'a düşürülmesi çağrısında bulundu. İngiltere Hazine Bakanlığı ise vergi düzenlemelerine ilişkin kararların bütçe takvimi kapsamında açıklanacağını bildirdi.

Çalışma, ilaç kullanımının müşteri düşüşündeki tek veya doğrudan sebebi olduğunu kanıtlamasa da, değişen tüketici davranışlarının işletme sahipleri üzerindeki somut algısını gözler önüne seriyor.



KAYNAK: Independent