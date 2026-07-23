Zayıflama ilaçları saç dökülmesi riskini artırıyor mu? Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar

Tip 2 diyabet ile obezite tedavisinde yaygın olarak reçete edilen Ozempic ve Wegovy gibi GLP-1 grubu ilaçların olası yan etkilerine dair yeni bir çalışma yayımlandı. Pennsylvania Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Tıp dergisi The BMJ'de yer alan araştırmada, GLP-1 grubu ilaçlar ile SGLT-2 ve DPP-4 inhibitörü olarak adlandırılan diğer yaygın ilaç grupları karşılaştırıldı.

Çalışma kapsamında 12 binden fazla GLP-1 kullanıcısına ait veriler, SGLT-2 ve DPP-4 kullanan binlerce hastanın verileriyle detaylı şekilde kıyaslandı.

DİĞER İLAÇLARA KIYASLA RİSK ORANI DAHA YÜKSEK

Yaş, cinsiyet ve mevcut sağlık koşulları gibi değişkenlerin dahil edildiği analizlerin sonucunda; GLP-1 kullanan kişilerde saç dökülmesi riskinin SGLT-2 inhibitörlerine kıyasla yüzde 37, DPP-4 inhibitörlerine kıyasla ise yüzde 68 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Açıklanan verilere göre tespit edilen bu durumun "iz bırakmayan alopesi" türünde olduğu, yani dökülen saçların zamanla yeniden çıkma potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

HIZLI KİLO KAYBI VE BESİN EKSİKLİĞİ ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmayı yürüten uzmanlar, GLP-1 ilaçlarının yol açtığı hızlı kilo kaybı ile vücuttaki demir ve çinko gibi mineral seviyelerindeki değişimlerin saç döngüsünü olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Vücuttaki beslenme dengesinin değişmesinin, "telogen effluvium" olarak bilinen geçici saç dökülmesi durumunu tetikleyebileceği ifade edildi.

Çalışmada mutlak riskin genel olarak düşük kaldığına dikkat çekildi. Verilere göre yılda her 1000 kişiden yaklaşık 7'sinde saç dökülmesi görülürken; bu oran SGLT-2 kullananlarda 5, DPP-4 kullananlarda ise 4 kişi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, riske rağmen elde edilen bulguların tedavi süreçlerinde değerlendirilmesi ve yan etkilerin hasta özelinde göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor.



KAYNAK: Sciencealert