Zendaya, 10 yıl aradan sonra müziğe geri dönüyor

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:44

Amerikalı ünlü oyuncu Zendaya, müziğe dönmeye hazırlanıyor. Sanatçı son olarak Euphoria dizisinin bestecisi Labrinth ile yeni şarkılar üzerinde çalıştı.

Ünlü isim, dizinin ikinci sezon finalinde jeneriklerde çalan "I'm Tired" ve yeni karakter Elliot'ın uzun bir sahnede Rue'ya seslendirdiği "Elliot's Song" isimli parçalara imza attı.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Zendaya, yeni şarkılarla müziğe dönüş sinyali vererek "Birkaç nedenden dolayı müzikten bir süre önce uzaklaştım. Ama yine de onu gerçekten seviyorum, bu yüzden son birkaç gündür sadece küçük bir ayak parmağımı biraz müziğe daldırmak için aldığım nezaket ve destek benim için mutlak dünya anlamına geliyor" dedi.

İKİNCİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜ 19 MİLYON İZLENDİ

Box Office Türkiye'nin Variety'den aktardığı habere göre, ikinci sezon final bölümü 6,6 milyon izleyiciye ulaşan "Euphoria"nın 2. sezonu, bölüm başına 16,3 milyon izleyici ortalaması tutturarak, HBO'da son 18 yılda "Game of Thrones"un ardından en çok izlenen ikinci dizi sezonu oldu. Dizinin 2. sezonunun ilk bölümünün izlenme sayısı ABD'de 19 milyona yaklaştı.



2004'tan bu yana bir HBO dizisinin herhangi bir sezonu için en iyi ikinci performansı yakalayan "Euphoria", HBO Max izlenme listelerinde ABD'de üst üste yedinci hafta liderliği alırken, Latin Amerika ve Avrupa'da da bu haftanın en başarılı dizisi oldu.

