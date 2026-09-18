Zeynep Akçıray kimdir? Volkan Akçıray ve Zeynep Akçıray neden gözaltına alındı?

18 Eylül 2026'da gündeme gelen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Volkan Akçıray'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Volkan Akçıray kimdir? Volkan Akçıray ve Zeynep Akçıray neden gözaltına alındı?

ZEYNEP AKÇIRAY KİMDİR?

​Zeynep Akçıray, özellikle İstanbul cemiyet hayatında tanınan isimlerdendir. Akçıray, üst segment ikinci el lüks marka giyim, çanta ve aksesuar ürünlerinin alım satımını gerçekleştiren Deluxe Seconds adlı platformun kurucusudur.

​VOLKAN AKÇIRAY KİMDİR?

​Zeynep Akçıray’ın eşi Volkan Akçıray ise Türk iş dünyası ve borsa kulislerinin yakından tanıdığı bir isim.Ağırlıklı olarak borsa yatırımları, büyük çaplı hisse senedi işlemleri, finansörlük ve sanat koleksiyonculuğu alanlarında faaliyet göstermektedir.

VOLKAN, ZEYNEP AKÇIRAY ÇİFTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Volkan Zeynep Akçıray çidti, 18 Eylül 2026 tarihinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Güncel haberlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.