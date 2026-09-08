Zeytinde rekolte beklentisi yüzde 40 arttı: Taban fiyatın belirlenmesi bekleniyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) hasat öncesinde Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında yapılan toplantıya, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan, Kumluca ve Manavgat Ziraat Odası başkanları, ATB üyeleri, oda ve borsa temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler, üretici ve zeytinyağı sıkım fabrikası sahipleri katıldı.

"Tarım değer bulsun"

ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülbül, her yıl hasat öncesinde sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek zeytin ve zeytinyağı sektörünü değerlendirdiklerini belirtirken, Borsa olarak tarımın değer bulması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a uzanan sahil şeridinde zeytin yetiştiriciliği yapıldığını belirten Bülbül, zeytin ve zeytinyağında kalite ve katma değerin artırılması gerektiğini kaydetti. Geçen yıl kurak iklim şartlarının rekolteyi olumsuz etkilediğini hatırlatan Bülbül, bu yıl zeytinde yüksek rekolte beklentisi olduğunu dile getirdi. Bülbül, COP31'in Kasım'da Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtirken, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin yanı sıra su, üretim maliyetleri, sürdürülebilir üretim ve tarımın geleceği gibi başlıkların daha güçlü şekilde ele alınması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.