Ziyan etmeyin tüm mısırları patlatmanızı sağlayan pratik yöntem

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 19:14

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 19:18

Patlamış mısır en sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Bilim insanları, patlamış mısırda yüksek miktarda antioksidan madde bulunduğunu tespit ettiler. Daily Mail gazetesinin özel haberine göre, ABD'de yapılan araştırmada, patlamış mısırın içinde meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan "polyphenol" antioksidan maddesine rastlanıldı.

PATLAMIŞ MISIRDA YER ALAN BU MADDE PEKİ NE İŞE YARIYOR?

Patlamış mısırda bolca bulunan bu madde kalp hastalıkları, kanser ve diğer hastalıklarla mücadeleye, vücudun direncini artırması açısından yardımcı olmasıyla bilinmekte.

TÜM MISIRLARI PATLATMANIZI SAĞLAYACAK TARİF

Mikrodalgada yapılan patlamış mısır çok daha sağlıklı ve pratik oluyor. Ayrıca mısırlar son tanesine kadarda patlamış oluyor.

Gerekli malzemeler,

1 çay bardağı mısır

1 kaşık sıvıyağ

Tuz

Mikrodalgada patlamış mısırın tarifi;

*Yağını, tuzunu eklediğiniz mısırları cam kaba koyun.

*Üzerini streçle kapatın ve hava alması için 5 ya da 6 tane delik açın.

*Mikrodalganızı 800 watta 4 ya da 5 dakika çalıştırın.

*Afiyet olsun!

5 dakika içerisinde tüm mısırların patlamış olduğunu göreceksiniz. Bu yöntem sayesinde ayrıca eviniz hiç kokmayacak.

Tencerede yapılan patlamış mısır evin kokmasına neden olmaktadır. Güçlü bir havalandırma sisteminiz yoksa patlamış mısır yaparken bu tarifi deneyebilirsiniz.